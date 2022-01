oroscopo-31-gennaio,-le-previsioni-di-paolo-fox-per-cancro,-leone-e-vergine

Oroscopo di Paolo Fox, ecco le previsioni per oggi, lunedì 31 gennaio, per i segni Cancro, Leone e Vergine. Scopriamo come andrà la giornata per questi tre segni zodiacali secondo le previsioni degli astri di Paolo Fox. Come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 31 gennaio?

Paolo Fox oroscopo 31 gennaio 2022: previsioni Cancro

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Anche se i tuoi sentimenti sembrano materializzarsi da un momento all’altro, hai difficoltà a trasformarli in azione concreta. Il tuo umore è piuttosto altalenante, pensi tutto e il contrario di tutto. Anche se c’è qualcuno che ti mette fretta per fare una scelta, al momento non è proprio necessario.

Oroscopo di Paolo Fox: le previsioni per il Leone

Leone (23 luglio – 23 agosto): hai bisogno di trasmettere qualcosa, prova ad agire prima e comunicare successivamente, e non viceversa. Anche se stai vivendo la stessa routine, sei di umore più eccentrico del solito, forse è un modo per attirare l’attenzione degli altri sulle tue preoccupazioni.

Oroscopo di Paolo Fox: le previsioni per Vergine

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Hai l’impressione di dover elaborare con maggiore attenzione la tua idea migliore del momento, affinché possa realizzarsi. Non si tratta di negoziare con chiunque, gli altri non realizzano ancora quello che stai facendo. Si tratta piuttosto di aggiungere un po’ di buon senso ai tuoi piani per evitare di dover fare delle modifiche una volta che ti sarai lanciato.

