Oroscopo: 36 curiosità che forse non sapete dei segni zodiacali. Ci sono qualità e caratteristiche dei vari segni zodiacali che non sono troppo evidenti, che spesso sfuggono all’occhio di chi magari li osserva o li frequenta poco. Eppure sono importanti, perché ci aiutano a capire meglio il DNA di ogni modo di essere, di questi archetipi della personalità che ci appartengono. Ecco allora tre tratti distintivi di ognuno, segno per segno.

ARIETE – Amano i piercing e i tatuaggi. Questo non significa che ne posseggano, ma sicuramente apprezzano questa forma artistica che è legata a Marte, grazie all’utilizzo di aghi (che sono governati dal pianeta). Tendono a spendere in modo impulsivo. Vero, tutto in Ariete è veloce e impaziente, e le spese improvvise vengono poi giustificate come una forma di appagamento, come una coccola. Hanno un rapporto particolare con la kinesiterapia. La disciplina di riabilitazione del corpo che avviene attraverso il movimento, e che descrive bene la dinamicità del segno marziano che elabora attraverso l’azione.

TORO – Si sentono attratti da chi non dà loro ragione. La testardaggine spesso si scontra con chi non è d’accordo con loro, e questo suscita nel Toro uno strano interesse. Sono sedotti da chi dissente.

Lo shopping di Venere. Il segno tende a spendere per acquistare cibo o oggetti particolarmente ricercati, eleganti. Rispondendo così all’impulso venusiano di bellezza e di piacere materiale.

Hanno un rapporto particolare con i sensi. Un ottimo modo per entrare in sintonia con questo segno è quello di soddisfare vista e olfatto. Se vi profumerete e avrete un bel look il Toro vi noterà subito.

GEMELLI – L’ansia da controllo. Quando si trovano in pubblico, o in una situazione che non conoscono, hanno subito bisogno di analizzare tutto ciò che si muove intorno a loro. Faticoso.

Amano la cultura giapponese. Il Sol Levante ha spesso un ascendente particolare su questo segno (anche sugli altri segni d’aria, Bilancia e Acquario). Forse perché il Giappone è Acquario (11 febbraio 1889). Non sopportano chi parla o chi cammina piano. Si tratta infatti di un segno ipercinetico, di persone che hanno bisogno di muoversi rapidamente. La lentezza inevitabilmente li innervosisce.

CANCRO – Dormono moltissimo. La caduta di Marte crea loro qualche problema con l’energia. Hanno dunque bisogno di ricaricare spesso il corpo, ma anche la mente (soprattutto quando il loro Marte non è messo troppo bene). Detestano deludere qualcuno che amano. Si tratta di una delle principali paure, quella cioè di non soddisfare o incontrare le aspettative di chi amano. Si sentirebbero troppo male.

Parleranno spesso dei loro ex con il compagno attuale. Adorano il passato, per questo viene loro naturale raccontare al partner attuale di relazioni finite. Non vi trovano nulla di male, ma si creano tensioni.

LEONE – Fermi sulle loro posizioni. Non a caso Mercurio – pianeta dei dialoghi – qui cade, e soffre. Perché faticano moltissimo nel discutere, di considerare altre verità o punti di vista.

Amano essere drammatici. Non è chiaro se attirino i drammi o se li creino, in ogni caso è facile sentirli lamentare. Questo dipende forse dal fatto che un vero re, come loro, meriterebbe sempre di meglio. Hanno gusti discutibili. Il bisogno di essere notati e di non passare mai inosservati, convince i Leoni a indossare abiti, profumi e accessori piuttosto rumorosi, vistosi, ingombranti. Non sempre di ottimo gusto.

VERGINE – Hanno un rapporto speciale con i segni di fuoco. Nonostante si tratti di un moderatissimo segno di Terra, la Vergine ha spesso relazioni con Ariete, Leone o Sagittario. Questo probabilmente perché ha tanto bisogno di energia. Sono probabilmente i migliori ascoltatori dello zodiaco. Perché prestano davvero attenzione a ciò che viene loro detto, non perdendo dettagli o informazioni, non tralasciando nulla. Ottimi consigli. Tendono a dominare la persona amata. Ma lo fanno in modo sottile, attraverso la cura dei dettagli, facendo sentire in colpa l’altro per la scarsa attenzione alle regole, per la distanza dalla perfezione.

BILANCIA – Sono tendenzialmente eccentriche. Le Bilance non hanno paura di rinunciare alla misura e apparire stravaganti se la cosa può servire loro per sedurre, per far scaturire simpatia e accettazione intorno a loro. Sfumature di infantilismo. Molti accusano il segno di comportarsi talvolta in modo infantile, goffo, ma tutto questo risponde a una precisa strategia. Perché il segno ha bisogno di divertirsi imponendo la sua personalità. Incapace di fare da sola. Si tratta del segno delle relazioni (non ama lo status di single), e non solo in amore. Perché la Bilancia ha bisogno di condividere tutto con gli altri ogni cosa, altrimenti si sente triste.

SCORPIONE – Grandissima fragilità. Malgrado il governo di Marte che li fa apparire forti e diretti, da buon segno d’acqua hanno paura di essere feriti. Come i gatti, devono fidarsi degli altri, e un tradimento sarà (purtroppo) per sempre. I migliori specchi dello zodiaco. Se avete bisogno di confrontarvi per capire meglio qualcosa che vi caratterizza, chiedete a uno Scorpione. Lui sa notare perfettamente ogni vostro dettaglio. Argomentandolo. “Dimmi la verità”. Inutile mentire a uno Scorpione, capirebbe subito che non state dicendo il vero. Ha una naturale propensione verso l’intuizione, verso l’osservazione del linguaggio del corpo. Difficile ingannarlo.

SAGITTARIO – Tendono a isolarsi quando hanno un problema. Ottimisti per natura, quando incontrano una difficoltà importante preferiscono elaborarla in solitudine. Anche perché non amano chi si lamenta, chi fa pesare. Gli amici prima di tutto. Si dice che questo segno sia disposto a mettere una buona amicizia davanti a tutto, persino all’amore o alla famiglia. Perché Giove li rende sensibili a questo sentimento. Tutto ma non la noia. Sfidano ogni giorno la vita, tanto da preferire la tristezza o la rabbia alla monotonia. Per questo li potete osservare mentre si creano problemi, mentre si complicano tutto.

CAPRICORNO – Devono mascherare le loro emozioni. E non solo per colpa di una Luna che qui non si esprime. Il fatto è che il Capricorno sa di essere troppo pessimista, troppo concreto e timoroso, per cui preferisce autocensurarsi. Amano la Terra. I Capricorni sono fatti di Terra, ma si sentono a loro agio con questo elemento (a costo di annoiarsi un po’). Li troverete spesso in coppia con Toro o Vergine (o con un altro Capricorno), così tutto sarà più facile e condivisibile Non hanno una buona memoria. Malgrado Saturno (che li governa) sia il signore del Tempo, tendono a non ricordare troppo il passato. Forse perché le ambizioni spostano inevitabilmente l’attenzione verso il futuro. Il passato non serve.

ACQUARIO – Sono uno strano mix di distacco e indipendenza. Ma non sottovalutate le loro reazioni, perché anche se sembrano essere lontanissimi da ogni passione, possono essere estremamente diretti, graffianti. Amori e amicizie sono importanti, ma… Ma i problemi della Terra, o la loro sacrosanta indipendenza, saranno comunque sempre al primo posto. Non sono anaffettivi, solo esprimono i sentimenti a modo loro. Non amano pulire o riordinare. La gestione della casa può essere un problema, perché ci sarà sempre qualcosa di più interessante da fare. Acquistano tutto ciò che serve per la pulizia, ma lo faranno fare ad altri.

PESCI – I nati dopo il 10 marzo spesso somigliano allo Scorpione. La terza decade dei Pesci gode di un’ottima sintonia con il segno dello Scorpione, questo perché condividono una percezione affine per le cose che finiscono, che muoiono. Sorridono spessissimo. Usano il sorriso perché sono felici, ma anche come arma contro la timidezza, oppure per nascondere un sentimento che non possono o non vogliono mostrare. Il risultato sarà una forte empatia. Adorano dormire. Perché si tratta di una dimensione libera, dove possono dare libero sfogo alla fantasia e all’immaginazione. Fanno tantissimi sogni e detestano le sveglie o tutto ciò che li richiami alla realtà.

