Oroscopo, arriva il periodo super fortunato in amore per un segno di fuoco. Incontri fantastici. Ecco cosa prevede Paolo Fox

Ariete: Sta per cominciare un periodo molto intenso per gli incontri; dal giorno 7 Venere è in transito. Nel lavoro stai facendo nuovi progetti per il futuro, non fermarti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Ottobre sarà un mese di preparazione per l'amore, perché novembre sarà molto intrigante. Nel lavoro oggi la Luna è dissonante per tanto ti consiglio di rimandare progetti e discussioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Dal 7 ottobre Venere sarà in opposizione, per tanto meglio chiarirsi subito con il partner. Nel lavoro sarai molto presto tutto questo a lungo andare potrebbe pesarti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In questi giorni si discute molto in famiglia perché torni un po' agitato dal lavoro. Proprio nel lavoro ti stai augurando che una cosa vada a buon fine per non sprecare tutto questo tempo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Chi ha dedicato molto tempo a lavorare in questo mese potrà riscoprire la forza dei sentimenti. C'è però il passato da dimenticare. Nel lavoro puoi rilanciare un'idea entro il 6 ottobre.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Questo è un mese di riflessione per le coppie, un momento di forte tensione si registrerà tra sabato 16 e domenica 17. Nel lavoro c'è uno stato di lieve agitazione che coinvolge l tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Le passioni tornano protagoniste, in questo mese Venere tornerà protagonista. Nel lavoro devi iniziare a fare programmi per il futuro: entro il 15 qualcosa accadrà.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Venere è ancora nel tuo segno e ci resterà fino al 7, approfittane per chiarire le emozioni. Nel lavoro meglio rimandare un discorso complicato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Periodo favorevole per recuperare amori in crisi; in questo periodo però l'amore non ti interessa troppo. Nel lavoro ti senti vittima di un'ingiustizia perché qualcuno ha preso un posto che ti spettava.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Sfrutta le prossime settimane per avvicinare qualcuno che ti interessa, potrebbe sconvolgerti. Nel lavoro sei molto preoccupato perché non ti senti pagato abbastanza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Ci sono stati momenti di tensione in amore ma arriveranno grandi emozioni. Nel lavoro non sei obbligato a fare cose che non vuoi, potresti risentirne a livello fisico.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Un inizio settimana importante per capire cosa non va nella tua coppia. Nel lavoro cominci a fare nuove proposte anche se c'è qualche problema.

