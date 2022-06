Oroscopo Barbanera del 12 giugno: sarà una domenica speciale, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Riflettori puntati sul fronte economico. Non potendo contare su alcuni appoggi, meglio evitare le operazioni finanziarie che comportano rischi.

Toro (21/4 – 20/5) – Qualche imprevisto mette a soqquadro i piani per la giornata. Accettate di buon grado il cambiamento e riorganizzate le strategie.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Probabilmente siete così presi dalla carriera o dallo studio, che i divertimenti oggi segnano il passo. Vietato sbuffare, le vacanze sono vicine…

Cancro (22/6 – 22/7) – La Luna finalmente approda in Scorpione, e la vita magicamente vi sorride. Sogni premonitori, intuizioni fortunate, soluzioni inaspettate.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Rasserenate il clima restando concentrati sul “qui e ora”, affrontando le questioni man mano che si presentano. Mai fasciarsi la testa prima…

Vergine (24/8 – 22/9) – Domenica serena sotto l’egida della Luna in Scorpione. Seppure non farete salti di gioia, potrete trascorrere delle ore piacevoli in compagnia.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Non datevi pena per una leggera virata verso il rosso del conto in banca. In seguito potrete ammortizzare con qualche introito extra.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Passione e forza che nemmeno l’ostilità di Saturno riesce a spegnere. Nel lavoro siete determinati e aperti alla cooperazione. Avanti tutta!

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Una nuova conoscenza vi darà preziosi insegnamenti da tenere ben celati nel cuore e a cui attingere per superare i prevedibili momenti difficili.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Puntando sulla prontezza di riflessi, sulla fiducia che vi siete guadagnati con l’impegno, potete dare il via a un progetto a cui tenete molto.

Acquario (21/1 – 19/2) – Cercate di sdrammatizzare i contrasti di coppia e di appianare con il dialogo ogni incomprensione. Indossate qualcosa di azzurro per conciliare il sonno.

Pesci (20/2 – 20/3) – Atmosfera promettente, grazie agli influssi astrali che vi danno manforte. In amore e nel lavoro sensibilità e intuito sono le vostre armi vincenti.

L’articolo Oroscopo Barbanera del 12 giugno: sarà una domenica speciale, ecco per chi proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.