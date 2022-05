Oroscopo Barbanera del 22 maggio: le stelle di questa domenica. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Venere e Giove vi permetteranno di condividere con il partner situazioni divertenti e spensierate, che daranno una marcia in più alla vostra complicità.

Toro (21/4 – 20/5) – Con la Luna quadrata a Urano nel segno, vivrete momenti un po’ agitati. Sarebbe meglio riflettere prima di agire, ma non sempre ci riuscirete.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Grazie a Venere e a Giove, non avrete bisogno di dimostrare a nessuno quanto valete. Avete chiara coscienza delle vostre qualità e capacità, e questo vi basta.

Cancro (22/6 – 22/7) – Seguite il suggerimento dell’idealista Nettuno a voi favorevole, e dedicate parte del vostro tempo agli altri, a chi ha bisogno di vicinanza, di sostegno.

Leone (23/7 – 23/8) – Saturno ostile vi renderà complicati ed esigenti, ma per fortuna Venere e Giove sapranno alleggerirvi il cuore e rendere il rapporto di coppia ricco e appagante.

Vergine (24/8 – 22/9) – A causa di Marte che vi ostacola, si prospettano esperienze ad alto voltaggio emotivo. Mantenete il controllo e siate, per quanto vi sarà possibile, prudenti.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Con Venere opposta dall’Ariete, se non siete certi dei vostri sentimenti, tempo: meglio non fare promesse che poi non siete certi di poter mantenere.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Non siate cavillosi e pedanti, tutti possono commettere errori. Mettetevi nei panni degli altri e pensate a quante volte è capitato a voi di sbagliare.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Siete single? Non rifiutate gli inviti e la conoscenza di persone nuove: tra loro potrebbe nascondersi chi aspettavate da tempo di incontrare.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Comprenderete di avere vicino persone, non solo in grado di consigliarvi, ma che sono anche disposte ad appoggiarvi in qualsiasi scelta facciate.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con Saturno in casa vostra, vi sorprenderete di voi stessi, di fronte all’intenso desiderio di fare sul serio in amore, di porre solide basi per il futuro.

Pesci (20/2 – 20/3) – Vi date molto da fare per portare avanti dei compiti, fino quasi a esaurire le vostre forze. Ma forse dovreste fermarvi un attimo e chiedervi se ne vale la pena.

