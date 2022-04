Oroscopo Barbanera del 7 aprile: in amore è un giovedì da incorniciare. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Splendida giornata, per voi. La carriera è l’argomento centrale: le idee tenute in caldo maturano velocemente, anche grazie a trovate illuminanti.

Toro (21/4 – 20/5) – Il lavoro è il perno odierno, soprattutto se retribuito quanto basta per consentirvi spese improrogabili e qualche piacevole acquisto in libreria.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna protagonista nel vostro segno, in buona armonia con il Sole e Mercurio. Contate sulla prontezza di riflessi per rimuovere intralci e risolvere problemi.

Cancro (22/6 – 22/7) – Chiarezza con conoscenti e persone che frequentano l’ambiente lavorativo: c’è pericolo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente ragioni.

Leone (23/7 – 23/8) – Una bella sensazione di rinascita, con la Luna e Mercurio strettamente allacciati. Nell’attività, pareggiate gli arretrati e smaltite tutti gli appuntamenti.

Vergine (24/8 – 22/9) – La Luna in Gemelli è inquieta e un po’ distratta. Fortunatamente, in quanto alla professione, siete come sempre ineccepibili e con i piedi ben piantati per terra.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Siete tra i segni più favoriti, questo mercoledì, con la Luna in buon aspetto. Con i collaboratori andate d’accordo e gli impegni scivolano via.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Vi date parecchio da fare, ma non vi pesa. La prospettiva di un guadagno extra, di un incentivo vi incoraggia a continuare nella direzione intrapresa.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Mercurio vi incita all’azione, ad essere pratici. Non avete l’indole per fare la parte della vittime, come protagonisti convincete molto di più!

Capricorno (22/12 – 20/1) – Curate i dettagli di un progetto: anche se è un compito noioso, può fare la differenza e dare alle vostre iniziative migliori probabilità di riuscita.

Acquario (21/1 – 19/2) – Momento di grande creatività. L’amore è un’alchimia, un processo in continua trasformazione. Incontri bellissimi e inaspettati, se siete single.

Pesci (20/2 – 20/3) – Come ogni giorno feriale, c’è da lavorare e voi non vi tirate indietro. Anzi, ci date dentro con energia, per smaltire oneri e incombenze.

