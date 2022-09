Oroscopo Barbanera di domani 6 settembre: le previsioni dei segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Il vostro entusiasmo viene frenato da un guastafeste che vi ricorda le scadenze e le bollette da pagare. Molto meglio se avesse taciuto!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Con l’arrivo della bianca Signora nell’amico Capricorno, il vostro rendimento sale alle stelle. È il caso di dire che partite proprio con il piede giusto.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sapete come essere incisivi, se cercate di non avere la testa fra le nuvole e di fantasticare. Non incominciate più imprese contemporaneamente.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Con l’opposizione lunare, il senso pratico non è al top e anche la possibilità di guadagnare un extra sfuma, lasciandovi con l’acquolina in bocca.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Per i single, l’armonia dell’Astro notturno con Venere potrebbe farvi trovare nel posto giusto al momento giusto, dove incontrare una persona speciale.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Venere saluta il vicino Leone per giungere a farvi visita. Difficile in questo periodo non vedervi soddisfatti pienamente delle vostre relazioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In questo inizio settimana combatterete contro la disorganizzazione di alcuni colleghi che sembrano godere nel farvi perdere tempo prezioso.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Accendete i riflettori sulle vostre capacità, invece di sottolineare le mancanze. Il sestile lunare vi invita ad essere sempre molto pratici e concreti.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Prima di lasciarvi la bianca Signora vi fa un ultimo gradito regalo, e con il suo trigono a Venere, vi consente di stabilire una forte connessione affettiva.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Con l’arrivo della Luna in casa vostra, il senso pratico sarà amplificato, ma le dissonanze con Giove e Mercurio non vi permettono di beneficiarne.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Non sempre siete propensi a seguire intuizioni che invece vi renderebbero le cose più facili. Dovete superare alcuni timori infondati.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Vi siete lasciati coinvolgere in una bella iniziativa, anche se dispendiosa in termini di tempo e di denaro. Ma ora non potete tirarvi indietro.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Barbanera di domani 6 settembre: le previsioni dei segni scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.