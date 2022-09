Oroscopo Barbanera di domani 7 settembre: le stelle di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – L’attesa prolungata di un pacco importante vi tiene sulle spine. Non fatevi prendere dall’ansia e non vi fissate proprio su ciò che non va!

Toro (21 aprile-20 maggio) – I vostri romantici desideri non andranno delusi, grazie alla perfetta alleanza della Luna con Urano. Vincete la timidezza e rompete il ghiaccio!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Accettate pure un piccolo cambiamento, dato che alla fine potrebbe essere positivo sia per voi stessi che per le persone a cui volete bene.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – L’Astro della notte vi rema contro e dovrete forse rivoluzionare la vostra agenda. Poco male, se riuscirete comunque ad arrivare in tempo all’appuntamento.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – In questo periodo il vostro umore non avrà più la spinta gioiosa di Venere. Ma se avete accumulato punti preziosi, è il momento di utilizzarli.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Se ultimamente avete litigato con qualcuno, il trigono formato fra il Sole e la Luna vi darà più di una mano nel ristabilire un rapporto armonico.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non riuscite a usare tutte le risorse che avete a disposizione, e proprio per questo il risultato ottenuto non soddisfa né voi né gli altri.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Condividere la vostra opinione, pur se diversa da quella dei colleghi, sarà molto più facile, per merito del grande appoggio del sestile lunare.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Un’ambizione smisurata vi porterà ad affrontare le sfide a testa alta e a non farvi fuorviare nel vostro cammino da chi cerca di ostacolarvi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Giornata al top della forma, grazie ai numerosi astri che concorrono al vostro benessere e alla vostra fortuna personale. Che volere di più?

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sfruttate al meglio le vostre energie, e potrete ottenere ottimi riscontri. Evitate di disperderle in attività né proficue né redditizie.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Seguite il filo sottile del sestile lunare con Nettuno, se volete salire sulla cresta dell’onda della popolarità e rimanerci a lungo.

