Oroscopo Barbanera di domani 8 settembre: fortuna e amore del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Andare controcorrente sarà un gioco da ragazzi, grazie al sestile lunare con papà Giove che rema per voi. Cercate di non approfittarne troppo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Il rapporto con la Luna in Acquario non funziona proprio. Provate a mantenervi a galla, nonostante le burrasche emotive che vi potrebbero colpire.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Anche se le incombenze sono molte, l’appoggio del trigono lunare con Marte vi darà quella marcia in più di cui potreste avere davvero bisogno.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Per un attimo credete di non riuscire in un compito preciso che vi è stato assegnato da un superiore. Ritornate in voi e dimostrate quanto valete.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Rischiate di arrivare tardi a un appuntamento importante. Meglio partire un po’ in anticipo, soprattutto se dovete guidare nel traffico.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Qualche faccenda domestica arretrata richiede più tempo del previsto. Fatevi dare una mano dai componenti della vostra famiglia. Ognuno può contribuire.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Utilizzate al massimo il fascino donatovi dal trigono della bianca Signora con Mercurio. Non giocate troppo con i flirt, o potreste cacciarvi in qualche guaio.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Un cambiamento repentino potrebbe farvi davvero perdere le staffe. C’è sempre un imprevisto da gestire, ma non ve la prendete con i colleghi.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Avete la determinazione e le giuste conoscenze per ottenere molto nella carriera, se riuscirete a non farvi distrarre da una persona in particolare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Nella vita fatevi guidare da ideali elevati e giusti principi, in modo da non dover mai rendere conto a nessuno per il vostro sano operato.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Dimostrate grande indipendenza di pensiero e prendete sagge decisioni, grazie alla Luna venuta a tenervi compagnia. Che verve, che charme!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Tentate di superare i vostri limiti, anche se le energie fisiche e mentali non sono eccelse. Volete o no stupire tutto il vostro entourage?

