Oroscopo Barbanera di domani 9 ottobre: sarà una domenica speciale. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – In serata con la Luna congiunta a Giove, prenderete quella decisione che avete rimandato all’infinito, chiarendo così le vostre posizioni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Emergerà un errore del passato che vi creerà qualche grattacapo non semplice da risolvere, ma riuscirete a liberarvene una volta per tutte.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La Luna quadrata a Marte in mattinata vi farà lavorare con grande lena e affrontare con abilità e coerenza i contrasti e qualche critica poco simpatica.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Con Giove ostile, se state fronteggiando dei problemi che riguardano il patrimonio familiare, non pensateci due volte, fate ricorso al parere di un esperto.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – A causa di Saturno dall’Acquario, è possibile che il vostro atteggiamento con chi vi è accanto sia più pessimistico e più pretenzioso del solito.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Mattinata nuvolosa. Colpa della Luna opposta a Mercurio, che si divertirà a scompaginare i programmi di oggi, amplificando nervosismo e ansia.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se volete fare nuove esperienze, comunicate le vostre idee e motivazioni alla dolce metà, coinvolgetela e procedete sulla strada scelta insieme.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Con Urano contrario alle costole, avrete a che fare con qualche imprevisto. Non perdete la serenità, tutto tornerà a posto molto presto e meglio di prima.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Frequenterete un gruppo molto interessante di persone speciali. Non disdegnate però la compagnia anche degli amici di sempre.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Grazie alla Luna in sestile a Plutone, con il partner in mattinata farete leva sulla disponibilità, terrete a freno la gelosia, e valorizzerete ascolto e complicità.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Con Venere e Saturno amici in serata avvertirete forte l’esigenza di mettere radici, rendere ufficiale la relazione sentimentale, convivere, sposarvi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Con le belle stelle del vostro cielo, in mattinata saprete dare un tocco di calda umanità all’ambiente in cui lavorate, a beneficio vostro e di chi vi è a fianco.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Barbanera di domani 9 ottobre: sarà una domenica speciale scritto su Oroscopo Più da Redazione.