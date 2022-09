Oroscopo Barbanera di domani 9 settembre: fortuna e amore di questo venerdì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Vi affilierete alle persone giuste, con le quali potrete condividere ideali e aspirazioni. Dopo l’impaccio iniziale, tutto filerà liscio.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Se volete andare d’amore e d’accordo con qualcuno in particolare, sarà molto meglio smussare un po’ gli spigoli della vostra personalità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Se nella vostra vita c’è un cambiamento in arrivo, la Luna in Acquario vi darà una mano nell’adattarvi felicemente senza nessun problema.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Non avete voglia di prendervi altre responsabilità. Sarà bene farlo presente al vostro superiore, per non ritrovarvi subissati da richieste.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non affrontate sfide per le quali non siete preparati. Chi vola troppo in alto poi precipita rovinosamente. Un passo alla volta è molto meglio!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Cercate di essere espansivi almeno con i familiari. Tenervi tutto dentro non vi fa bene e non fa bene nemmeno a coloro che avete intorno.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Comprendete i bisogni della persona che avete accanto, grazie alla bianca Signora in Acquario. Potrete farvi in quattro per esaudire un suo desiderio.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Qualcuno che fa il saccente potrebbe darvi del filo da torcere e rendervi nervosi. Calmate i bollenti spiriti e aguzzate l’ingegno.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sfruttate le vostre conoscenze senza farvi troppi problemi. Un amico vi confida un segreto, da non rivelare ai quattro venti non appena vi dovesse capitare…

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Coltivate diversi interessi in modo da allargare la rosa delle vostre possibilità culturali e lavorative. Non vi troverete mai a corto di idee.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La congiunzione lunare con Saturno vi rende più timidi del previsto e il primo appuntamento potrebbe non essere per niente brillante.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Vorreste essere più indipendenti? Allora dovrete assumervi però anche maggiori responsabilità. Se vi sentite pronti per fare un grande balzo…

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Barbanera di domani 9 settembre: fortuna e amore di questo venerdì scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.