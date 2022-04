Oroscopo Barbanera di domenica 10 aprile: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – La voglia di agire è forte, siete pronti a mettervi in gioco, ma in famiglia vi trovate di fronte a persone che frenano i vostri entusiasmi.

Toro (21/4 – 20/5) – L’armonia della Luna in Cancro ha un effetto calmante, particolarmente utile per voi, viste le tensioni a cui vi sottopone il bellicoso Marte

Gemelli (21/5 – 21/6) – L’esperienza accumulata trova soluzioni ad alcuni piccoli guai legati alla quotidianità e nuove strategie per far lievitare il livello delle entrate.

Cancro (22/6 – 22/7) – Tutto bene fino a che rimanete nella bolla fatta di sogni, famiglia e amore, delicato il passaggio all’esterno, dove potreste sentirvi incompresi.

Leone (23/7 – 23/8) – Dopo un allontanamento, l’intesa si riaccende, ma la passione non basta. Per ritrovare la complicità, occorre ripercorrere e valutare sogni e aspettative.

Vergine (24/8 – 22/9) – Ambiente accogliente e amici disponibili: ideale confidarvi e farvi consigliare sulle delicate questioni di cuore che per ora non girano come vorreste.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Sabato impegnativo nel quale c’è solo un’attività che potrebbe consolarvi: lo shopping. Ma purtroppo oggi è tassativamente tabù.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Le questioni di lavoro vi assorbono molto, ma oggi gratifiche, incentivi e attestati di stima vi danno la riprova che il tempo è stato ben speso.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Oggi il vostro obiettivo è risparmiare e nonostante gli stimoli, la voglia di comprare tutto, riuscite a non estrarre la carta e a blindare il portafogli.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Le gratificazioni che arrivano dalle amicizie e dalle finanze compensano le paternali che vi tocca sopportare in famiglia per la vostra latitanza.

Acquario (21/1 – 19/2) – Niente da dichiarare in una giornata sotto tono, che ha il solo pregio di permettervi di dedicarvi alle vostre letture, con buona pace della coscienza.

Pesci (20/2 – 20/3) – Situazioni familiari movimentate: nuovi progetti bollono in pentola. Studio di argomenti appassionanti e persone con cui condividere gli interessi.

