Oroscopo Barbanera di domenica 18 settembre: le stelle di domani.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Riuscirete a esprimere bene la vostra opinione senza alcun problema, anche di fronte a una platea numerosa, grazie all’appoggio della Luna.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Mutevoli stati d’animo non fanno proprio al caso vostro, che preferite una stabile routine senza sorprese. Eppure non avete nulla da perdere!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sabato piuttosto pesante, per via della congiunzione lunare con Marte e della quadratura con Venere e Nettuno. Irrequietezza e difficoltà amorose.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Da una parte vorreste restare in casa a guardarvi la vostra serie preferita, ma alla fine il partner vi trascinerà in centro con uno stratagemma a fare un giro.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Al cinema la fila per il film che avete scelto è più lunga del previsto, e non sapete se troverete posto. La prossima volta, meglio prenotare!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Il fine settimana non inizia proprio al massimo, per via degli scontri della Luna con Venere e con il Sole. Tenete a disposizione un trattato di pace.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Darete corpo a qualunque idea vi baleni in mente, grazie al trigono della bianca Signora. L’ispirazione è giusta, se non vi farete frenare da timori infondati.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Non appesantite la giornata del partner o dei familiari con malumori e rimostranze. Un piccolo prestito da rendere con almeno un bel “grazie”!

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La vostra dolce metà riesce a convincervi ad andare a fare shopping, salvo poi lamentarvi per la troppa confusione e la lunga coda alle casse.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Suonano alla porta proprio mentre vi stavate preparando per uscire. Non volete arrivare tardi all’appuntamento, perciò accampate una scusa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Ecco che grazie agli ottimi rapporti della Luna con Saturno, vincete la timidezza e invitate la persona a cui siete interessati per un aperitivo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Evadere dalla banalità della routine non è facile, per via dell’opposizione Sole-Nettuno. Eppure ogni evento quotidiano può essere straordinario.

