Oroscopo Barbanera di domenica 20 marzo: ecco le previsioni magiche per voi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Se siete alle prese con un dilemma amoroso cruciale guardatevi dentro. Un’analisi attenta vi permetterà di scegliere ciò che è meglio per voi.

Toro (21/4 – 20/5) – Qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in campo lavorativo e finanziario.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Una giornata frizzante e vitale, da cui potrete attingere energie per il lavoro e la vita sociale. Avrete molte opportunità, datevi da fare per coglierle.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22/6 – 22/7) – Tenete a freno il vostro orgoglio e, ammettetelo, anche la permalosità. Potrete così muovervi con successo offrendovi perfino qualche piccolo lusso.

Leone (23/7 – 23/8) – Ottime notizie per chi ha una causa legale in corso. Nuovi elementi depongono a favore di una soluzione vantaggiosa per i vostri interessi.

Vergine (24/8 – 22/9) – Accettate serenamente un confronto di opinioni. Non irrigiditevi sulle vostre idee anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23/9 – 22/10) – Il partner sul chi va là, indisponibile a qualunque proposta, manda in fumo aspettative e progetti accattivanti? Ammorbidite le vostre posizioni.

Scorpione (23/10 – 22/11) – La professione riserva sorprese gradite e potrà davvero cambiarvi in meglio la vita se saprete abbandonare i sospetti e gli atteggiamenti prevaricatori.

Sagittario (23/11 – 21/12) – La Luna riequilibra le emozioni e vi rimette subito in riga. In compagnia degli amici ritrovate voi stessi. La comunicazione è fluida con l’ambiente.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22/12 – 20/1) – Qualche intoppo oggi è prevedibile. Non perdete mordente: rischiate di smarrirvi a pochi metri dal traguardo. I problemi si risolveranno.

Acquario (21/1 – 19/2) – Favoriti dalla Luna avete buone chance per guadagnarvi ammirazione e stima. Peccato che il partner sia geloso e non faccia niente per nasconderlo.

Pesci (20/2 – 20/3) – Evitate antagonismi in ambito lavorativo, sta per arrivare anche per voi l’ora di riscuotere meritati successi. Tempo libero in famiglia.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di domenica 20 marzo: ecco le previsioni magiche per voi proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.