Oroscopo Barbanera di domenica 24 aprile: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Un sabato frizzante e pieno di sorprese, in modo particolare per quanto riguarda i progetti di gruppo: nuove idee, inviti e colloqui di lavoro.

Toro (21/4 – 20/5) – La Luna si ostina a insinuare ansie, ma dal cielo avete i vostri fan pronti a tendervi la mano: esaltando la logica, trionfa il buonsenso.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Una quantità di stimoli nuovi, viaggi, contatti e sfide professionali vi inviteranno a tirare fuori la creatività e a dare il meglio di voi stessi.

Cancro (22/6 – 22/7) – Il rapporto con i colleghi ha bisogno di cure: ci sono molte cose che potreste fare ma non fate, per contribuire a un buon clima di lavoro.

Leone (23/7 – 23/8) – La stanchezza oggi si fa sentire: il tono fisico è appesantito, e anche la brillantezza e la lucidità appaiono un po’ in calo. Tensioni nell’attività.

Vergine (24/8 – 22/9) – Anche se siete un po’ in affanno, non lasciate che siano gli altri a decidere per voi, intervenite nelle scelte economiche e familiari.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Momento felice: buona l’intesa sentimentale, amici simpatici, ambiente lavorativo gradevole e stimolante. Colpi di fortuna!

Scorpione (23/10 – 22/11) – Non agitatevi, se non tutto dovesse andare secondo i vostri calcoli: sono consigliate dolcezza e pazienza, per evitare scontri con chi vi è vicino.

Sagittario (23/11 – 21/12) – La Luna in Acquario alleggerisce le tensioni e vi permette di concentrarvi su ciò che vi sta a cuore, come una vecchia amicizia che è un po’ in crisi.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Preferite affrontare gli impegni in solitudine, gestirli come piace a voi, secondo i vostri metodi, ma in alcuni casi la collaborazione è fondamentale.

Acquario (21/1 – 19/2) – Il Sole, in contrasto con la Luna nel vostro segno, fornisce uno spunto per la comprensione delle vostre reali necessità e delle dinamiche familiari.

Pesci (20/2 – 20/3) – Grinta e determinazione vi sorreggono nella professione: dedicatevi alle cose in sospeso, prima di mettere nuova e più significativa carne al fuoco.

