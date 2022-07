Oroscopo Barbanera di domenica 24 luglio: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Grazie a Mercurio in trigono con Giove, riuscirete a usare appieno tutta la tolleranza possibile, per accettare situazioni stressanti senza fatica.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Prima di abbandonarvi, la Luna vi fa un ultimo regaluccio: un bel trigono con Plutone. Avrete una grinta impareggiabile nel ribadire le vostre posizioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – L’umore potrebbe essere altalenante, con l’astro notturno venuto a farvi visita. Ma il suo sestile con il Sole farà pendere la bilancia dalla parte positiva.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Concedetevi un attimo di pausa da una relazione, per comprendere meglio le cose che non vanno e pensare a una strategia per migliorarla.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – La frizzante Luna in Gemelli vi farà guadagnare terreno. E con i suoi buoni rapporti con il Sole ormai entrato nel vostro segno, sarete al top della forma.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – I dubbi apportati dalla Luna in Gemelli possono bloccarvi per troppo tempo. Meglio prendere una decisione: accettate o no l’invito a cena?

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Per merito del trigono lunare, la vostra fantasia ha una bella marcia in più. Ecco che decidete per tutti la meta della vostra gita fuoriporta.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Siete pronti al confronto? Una volta aperta la porta verso le novità, non dovreste richiuderla soltanto per timore di un’incomprensione.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Qualcuno tenta di riempirvi la testa di belle parole, ma voi comprendete che quando si passa ai fatti, non bisognerebbe essere così fumosi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Nottata energeticamente molto carica, con il trigono della Luna a Plutone. Ora però dovrete trovare anche il tempo per riposare almeno un po’.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Con l’arrivo del weekend, la voglia di lavorare non è molta, quella di divertirvi fra shopping e aperitivi con gli amici invece non manca!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Dato che volete a tutti i costi evitare le discussioni interminabili e stressanti, siete pronti ad accettare quasi qualunque compromesso.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Barbanera di domenica 24 luglio: le stelle di domani scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.