Oroscopo Barbanera di domenica 31 luglio: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Approfittate del trigono lunare per darvi alla pazza gioia, salvo poi venir presi da qualche rimorso, quando vi accorgete che non avete più tempo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Siete andati un po’ in tilt, con tutte le responsabilità che gravano sulle vostre spalle. Non sarebbe meglio parlarne a quattrocchi con il partner?

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Avete bisogno di essere autonomi e indipendenti, salvo poi ricredervi quando dovete risolvere da soli tutte le magagne. Chissà se ne vale la pena!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Forse le risorse non sono inesauribili, ma non per questo vi dovreste tirare indietro. Ognuno fa quel che può e dà, in base alle sue possibilità.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Accogliete con gioia e positività ogni cambiamento improvviso, grazie alla congiunzione della Luna con Mercurio. Perché preoccuparvi inutilmente?

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Una pausa dal lavoro non può che rimettervi in sesto. D’altronde è sabato, e anche la famiglia reclama il giusto spazio e la giusta attenzione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La strada da seguire è chiara e la destinazione già stabilita da tempo. Perché allora vi lasciate sviare da chi vuole crearvi solo difficoltà?

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Quando i vostri desideri diventano troppo elevati, difficilmente potete soddisfarli. Che ne dite di volare più basso, almeno per un po’?

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La fantasia non manca. Ora però non fatevi prendere la mano nell’esigere che il partner accolga ogni richiesta nello stravolgere l’arredamento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Vi state concentrando troppo sugli altri, invece di pensare a voi stessi e a come migliorare certe relazioni ferme con le quattro frecce.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – L’opposizione lunare a Saturno vorrebbe gettare un’ombra sul vostro passato. Non consentiteglielo, utilizzando le risorse che avete a disposizione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Non prendete troppo sul serio, né una critica eccessiva né una lode sdolcinata nei vostri confronti. Non vi farete gabbare tanto facilmente.

