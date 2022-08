Oroscopo Barbanera di domenica 7 agosto: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Tenete alta la guardia e accontentatevi di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano nervosismo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Qualche difficoltà di intesa con gli altri oggi è scontata. Se le occasioni mondane vi annoiano, niente sensi di colpa, dovreste stare un po’ per conto vostro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Il fatto che a livello emotivo oggi godete di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera professionale. Programmi a lungo termine.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La Luna nello Scorpione in trigono a Nettuno nei Pesci agisce da alleata, e in fatto di intuizioni, entusiasmo e coraggio date il meglio di voi.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Il quadrato lunare segna una battuta d’arresto. Del tutto superabile, se saprete assumervi le responsabilità richieste senza piangervi addosso.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È un sabato sereno, grazie alla Luna armonica a Venere e a Plutone. Gli amici stravedono per voi e i colleghi vi portano in palmo di mano.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se state rivedendo dei vecchi progetti e non siete troppo contenti dei risultati ottenuti fino a questo momento, potete correggere il tiro.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La voglia di abbandonarvi al flusso delle emozioni è forte, vi trattiene soltanto la consueta diffidenza e la paura di rendervi ridicoli.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sul piano fisico forse vi sentirete un po’ pigri e stanchi, ma può essere la spia della necessità di una pausa per capire veramente cosa desiderate.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La Bianca Signora in combutta con Nettuno instaura intorno a voi un clima tranquillo, ma affatto noioso. Comunicativa in risalita e intese recuperate.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Rallentamenti e ritardi sul fronte professionale generano ansie difficili da tenere sotto controllo, se non facendo ricorso alla razionalità.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La Luna in Scorpione come sempre in fatto di grinta e intuito è una mano santa, in più oggi insieme a Plutone agevola affari, finanze e chiarimenti.

