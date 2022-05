Oroscopo Barbanera di domenica 8 maggio: le previsioni per tutti i segni Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Con la Luna avversa in Cancro, in mattinata rischiate di perdere la gioia delle piccole cose in attesa che arrivi quella che pensiate che sia la vera felicità.

Toro (21/4 – 20/5) – Il Sole in sestile a Marte vi farà giocare a carte scoperte su questioni che toccano tasti un po’ scomodi, poi però vi sentirete sollevati e pronti a sorridere.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Non mettete troppa carne al fuoco. Riflettere vi permetterà di comprendere meglio cosa mantenere perché necessario e irrinunciabile, e cosa scartare.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22/6 – 22/7) – Con le stelle di oggi, deciderete di accogliere il consiglio di un amico, perché siete sicuri che viene dal cuore ed è sinceramente disinteressato.

Leone (23/7 – 23/8) – Nel pomeriggio, quando la Luna creerà un bel sestile con Mercurio, in famiglia riuscirete a chiarire un equivoco lasciato in sospeso da tempo.

Vergine (24/8 – 22/9) – Vivrete, da una parte la dinamicità regalata da Urano in Toro, dall’altra l’affaticamento provocato dall’iperattività di Marte in opposizione.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23/9 – 22/10) – Fate sì che la logica e l’organizzazione diventino un valido contrappeso agli slanci di entusiasmo, e tutto procederà nel migliore dei modi.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Mattinata piena di creatività e capacità di cogliere il meglio da tutte le situazioni. Il pomeriggio un po’ stressante, in cui vi sentirete un po’ limitati.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Tenete a freno la lingua: una parola fraintesa potrebbe causare spiacevoli incomprensioni con un familiare. Essendo Qualche problema professionale.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22/12 – 20/1) – Urano ci mette benevolmente lo zampino e vi accorgerete che anche piccole variazioni iniziali creano grandi variazioni a lungo termine.

Acquario (21/1 – 19/2) – Grazie a Venere complice in Ariete, le tenerezze della dolce metà per voi speciali vi faranno vedere tutto sotto una luce calda e ristoratrice.

Pesci (20/2 – 20/3) – Mattinata piacevole. Logica e buonsenso vi aiuteranno a vedere le cose in modo più ottimista e a dare un contributo di sensibilità a un amico che ha bisogno.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di domenica 8 maggio: le previsioni per tutti i segni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.