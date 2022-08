Oroscopo Barbanera di giovedì 1 agosto: le stelle di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La forza e la determinazione con cui portate avanti i vostri progetti sono la migliore garanzia per superare gli eventuali intralci. Efficienza.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Con una certa disponibilità che il cielo mostra nei vostri riguardi, gli ostacoli che incontrate sono del tutto superabili, a patto di saper mantenere la calma.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La Bianca Signora in Bilancia vi sostiene in quota. Risolvete questioni legali e assicurative da tempo in sospeso. Voglia di fare acquisti e di un nuovo look.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – In presenza di un imprevisto, la lucidità fa cilecca ed esitate una volta di troppo. Tanto che alla fine quello che era un sasso diventa una montagna.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Il dinamismo e la voglia di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pacato vi vale degli ascoltatori più attenti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Se qualche ambito della vita sembra preso d’assalto e vi costringe alla vigilanza, almeno per quanto riguarda il lavoro e gli affari potete rilassarvi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Solitamente siete persone che non amano gli eccessi, ma se come oggi qualcuno vi stuzzica, è naturale che mettiate il bavaglio al savoir-faire.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Nonostante razionalmente non ci siano motivi per essere diffidenti, l’istinto di procedere guardandovi le spalle è più forte di voi.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Curate le pubbliche relazioni e tenetevi aggiornati sulle possibilità del mercato estero, se volete ampliare il vostro raggio di azione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Tutte le vostre energie sono concentrate sulla carriera e sullo sport, ma in fatto di carezze e conferme, lasciate il partner a bocca asciutta. Rivalità.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Con il favore della Luna, al risveglio tutto fila liscio, gli altri vi sorridono e l’immagine che vi rimanda lo specchio vi appare convincente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – I colpi di testa e le fantasie sono mediati da amici disponibili. Dedicandovi all’interiorità, potrete scoprire in voi risorse sconosciute.

