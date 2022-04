Oroscopo Barbanera di giovedì 14 aprile: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Potreste incontrare qualcuno che vi darà la spinta giusta per far ripartire un progetto o forse riuscirete a mettere in pratica le capacità organizzative.

Toro (21/4 – 20/5) – Complice l’alleanza fra la Luna e Urano, la vostra giornata è tutta improntata sulla professione. Ideale per rimettere ordine, per una ripresa a tutto tondo.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna scombina i vostri programmi: mettendo in crisi la razionalità, scatenerà un torrente di emozioni. Colloqui invalidati da un imprevisto.

Cancro (22/6 – 22/7) – Umore alle stelle, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in voi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare.

Leone (23/7 – 23/8) – Mercoledì favorevole alla realizzazione di un desiderio, a patto che organizziate bene ogni dettaglio. Stare un po’ da soli guardandovi dentro vi farà bene.

Vergine (24/8 – 22/9) – Di passaggio nel vostro segno, la Luna forma aspetti più o meno armonici che controbilanciano le tensioni. Forti attrazioni sul fronte affettivo e della passione.

Bilancia (23/9 – 22/10) – I valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare: sviluppate la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Atmosfera serena e costruttiva, con la Luna in Vergine che direziona verso mete tangibili le vostre intuizioni e lo spirito d’iniziativa.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Il transito della Luna in Vergine come di consueto modera le ambizioni, ma in compenso vi rende efficaci e operativi nel lavoro di routine.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Con un buon apporto di grinta e di chiarezza di idee, da addebitarsi al transito della Luna in Vergine, la gestione degli impegni sarà molto scorrevole.

Acquario (21/1 – 19/2) – I problemi burocratici e la gestione del denaro sono il focus odierno. Con un atteggiamento conciliante, risolverete una contesa che si trascina da tempo.

Pesci (20/2 – 20/3) – Riuscirete a confutare le critiche che vi vengono mosse, nel rispetto dell’interlocutore e senza ferire la sua sensibilità. Ottimo lavoro!

L’articolo Oroscopo Barbanera di giovedì 14 aprile: le stelle di domani proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.