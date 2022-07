Oroscopo Barbanera di giovedì 14 luglio: le previsioni del giorno scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.

Oroscopo Barbanera di giovedì 14 luglio: le previsioni del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Le bizze fra la Luna e Giove non vi permettono di poter contare su grandi alleati. Vi arrampicate sugli specchi, ma alla fine ne uscite a testa alta.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Il trigono lunare con Urano porta una ventata di emozioni e di romanticismo nella vostra relazione. Non potete che prendere la palla al balzo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Se con il vostro partner avete pensato di fare il grande passo e di andare a convivere, la situazione non potrebbe essere più propizia di così.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Gli alterchi della Luna con il Sole e con l’ingannevole Mercurio non vi fanno stare tranquilli nemmeno per qualche minuto. Ma tutto passa in poco tempo.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – In questo periodo le energie fisiche sono in lieve calo, ma potete ricaricarle con una sana alimentazione e prendendo ogni giorno un po’ di sole.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Tra i favoriti della Luna, cominciate con il pretendere che tutto venga messo nero su bianco. “Verba volant, scripta manent”, recita l’antico detto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Sì, avete sbagliato strada, ma piuttosto che accettarlo e fare dietrofront, vorreste provare a inventare una scusa per non fare brutta figura.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Siete nervosi, perché vorreste realizzare molto di più di quanto potete. Placate l’animo, cominciate con il fare il possibile, e arriverete alla meta.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Non potete giocare subito tutte le vostre carte migliori. Attendete il momento giusto, o mandereste in fumo i piani che avevate escogitato.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Anche se la giornata presenta degli aspetti un po’ pesanti, avete la capacità di reagire e di rialzarvi ad ogni caduta, più forti e più sicuri di prima.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Ottimi affari da concludere, grazie agli eccellenti rapporti fra Venere e Saturno. Non perdete le occasioni che presto si presenteranno.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Con un po’ di senso pratico e l’appoggio non indifferente della Luna in Capricorno, organizzate al meglio questo mercoledì senza sprecare un secondo.

