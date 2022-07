Oroscopo Barbanera di giovedì 21 luglio: amore e lavoro del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Grazie al senso di responsabilità del sestile della Luna con Saturno, non fuggirete di fronte ad alcune magagne apportate dalle sue bizze con Plutone e con il Sole.

Toro (21 aprile-20 maggio) – In serata l’astro notturno busserà alla vostra porta, regalandovi un’atmosfera romantica e soffusa. Non dovrete poi far altro che seguire il cuore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Se volete crearvi nuove amicizie, cominciate con il rompere il ghiaccio con una battuta di repertorio e poi, improvvisate, andando a braccio.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Vorreste manipolare a vostro favore la situazione, ma a causa dell’opposizione del Sole con Plutone, state molto attenti alle possibili conseguenze.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Prepararsi per le vacanze non è più un miraggio, considerando la Luna nel propulsivo Ariete. Certo, dovete ancora sistemare qualche cosuccia.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Difficile prendere una decisione su due piedi, specialmente se siete attratti ora dall’una ora dall’altra direzione. Vi occorre un consiglio?

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se non siete disposti a perdonare l’altro per una parola di troppo, non potrete pretendere comprensione in caso di una vostra défaillance.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Mercoledì senza infamia e senza lode, soprattutto se state cercando di non dare troppo nell’occhio e di mantenere le distanze. Ma a che pro?

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Dimostrerete agli altri che sapete cavarvela benissimo anche da soli. Divertimento assicurato in vostra compagnia, grazie al trigono lunare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Anche quando crederete di essere arrivati, l’opposizione del Sole con Plutone vi farà capire che si può sempre migliorare. Almeno… provateci!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Un amico vi ringrazierà per l’atteggiamento leale nei suoi confronti. Gli ottimi rapporti lunari con Saturno sono un bel biglietto da visita.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La vostra serata sarà riarmonizzata dalla Luna in transito nell’amico Toro. Organizzate una bella rimpatriata per rinsaldare i rapporti.

