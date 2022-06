Oroscopo Barbanera di giovedì 23 giugno: le stelle di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Le amicizie occupano un posto importante nei vostri pensieri. Voglia di nuove esperienze, curiosità, viaggi e condivisione a tutto tondo.

Toro (21/4 – 20/5) – Giornata positiva per la comunicazione con il prossimo. Il coinvolgimento con la persona amata è forte, ma siete in balia di incontrollabili gelosie.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Fantasie di viaggi e vacanze, ideali condivisi con gli amici, una storia d’amore ancora in fase preliminare che vi riempie di aspettative e di brio.

Cancro (22/6 – 22/7) – Non rimuginate su un episodio poco chiaro: è giunto il momento di chiedere una spiegazione che, vedrete, sarà molto tranquillizzante.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – I programmi e i possibili sviluppi futuri della vostra professione: sono questi i punti su cui concentrare l’attenzione per un successo immediato.

Vergine (24/8 – 22/9) – Il clima nella coppia comincia ad essere perturbato. Forse un temporaneo allontanamento è quello di cui avete bisogno per fare chiarezza.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Se trovare un punto d’incontro con gli altri appariva impossibile, oggi si rivela più facile: vi chiarirete con sincerità, ma senza toni accusatori.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Per sistemare alcuni dettagli pratici della vostra attività, potrete contare su un aiuto esterno che farete bene ad accettare. Nuovi sbocchi per la carriera.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Di fronte a una serie di occasioni, avrete uno sprint eccezionale che non lascerà spazio ai ripensamenti. Scelte azzardate, ma vincenti.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Reazioni sproporzionate a persone e situazioni. Un’organizzazione di ferro mette in scacco gli eventuali imprevisti e a tacere i detrattori.

Acquario (21/1 – 19/2) – Concentratevi sull’attuazione dei progetti e sugli aspetti finanziari delle vostre imprese, curando bene i dettagli e non lasciando niente al caso.

Pesci (20/2 – 20/3) – Gli astri promettono belle soddisfazioni. Iniziative per incrementare le entrate o per dare un assetto stabile alla posizione professionale.

