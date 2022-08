Oroscopo Barbanera di giovedì 25 agosto: le previsioni di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Faticate a mettere a fuoco gli obiettivi professionali, sia per le interferenze esterne sia per le circostanze. Prima di agire, fate chiarezza.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Il transito della Luna in Capricorno è intrigante. Dopo una baruffa, il partner si scusa e vi coccola, confermando la sincerità dei suoi sentimenti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La quasi assenza di passaggi celesti ostili vi rende tranquilli. Una serena integrazione, scambi stimolanti, utili esperienze di collaborazione con gli altri.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Contro di voi rema la Luna che vi sottrae concretezza, ma Urano gioca a vostro favore. Con un pizzico di fortuna, recuperate velocemente un ritardo.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – L’amore è fonte di sorprese. Che siate in coppia o no, non date niente per scontato e preparatevi a navigare a vista. Nella carriera vorreste di più.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Spronata da Urano, la Luna in Capricorno vi aiuta a cogliere tutti i lati di un problema, e di dire e fare la cosa giusta al momento giusto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La Luna in Capricorno al suo passaggio crea imbarazzo. Incerti se seguire il cuore o la testa, potreste perdere tempo in dubbi controproducenti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – L’appoggio del Sole, della Luna e di Giove preannuncia una spinta delle ambizioni e un entusiasmo ben riposto nelle vostre possibilità di successo

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La buona forma promossa dalla Luna consente performance adeguate alla stagione: sport, vita all’aria aperta e rispetto per il vostro benessere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Ritmo piacevolmente accelerato. Dritti come fusi puntate alla meta, cogliete al volo le opportunità con un approccio concreto e diretto, senza deviazioni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Il rendimento in termini pratici lascia un po’ a desiderare, ma influenzati positivamente dall’esempio altrui, rivedrete le vostre posizioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La Luna fornisce un punto di riferimento per la creatività, i progetti di largo respiro e vi mette in guardia dalla distrazione e dall’inconcludenza.

Oroscopo Barbanera di giovedì 25 agosto: le previsioni di domani scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.