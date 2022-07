Oroscopo Barbanera di giovedì 28 luglio: belle notizie dalle stelle. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Esprimere i vostri sentimenti all’inizio non sarà facilissimo, anche perché molto alta è la vostra aspettativa. Respirate a fondo, ce la farete.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Chi si frappone malauguratamente tra voi e i vostri obiettivi dovrà vedersela con la grinta e l’intuizione donatevi dai buoni rapporti lunari con Marte e Urano.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Meglio non rischiare e non ficcare il naso in affari che non vi riguardano. Anche se l’intento è buono, l’esito potrebbe essere… una catastrofe.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Il risveglio di certe emozioni vi farà palpitare il cuore. Con la Luna nel vostro segno e l’alleanza con Marte, Urano e Nettuno siete davvero in buona compagnia!

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Ripetete a un amico che il fumo fa male e lo invogliate a smettere. Potrete essere soddisfatti di aver aiutato qualcuno a stare… meglio.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Rispondete alle domande frivole con grande disinvoltura. State cercando di nascondere il fatto che non amate molto le persone superficiali.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La Luna in Cancro vi mette alle strette. Desiderate un elogio per la vostra ligia responsabilità, ma allo stesso tempo temete di non farcela.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Non avete dato adito a fraintendimenti, perciò, animati dalla Luna vostra alleata, sapete di andare praticamente sul sicuro. Che verve!

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Se l’umore è capriccioso, potreste trovare più equilibrio ascoltando un amico in difficoltà. Non pensate troppo a voi stessi, ecco la strategia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Il corriere ritarda la consegna di un pacco e voi siete già in apprensione. Meglio mantenere la calma, senza agitarsi e aspettare pazientemente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Anche le mansioni più noiose come le pulizie di casa possono essere fatte con più gioia e movimento, se accompagnate da una buona musica.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Che viaggio strepitoso in compagnia del trigono lunare con Nettuno. E quando lo racconterete, gli altri non sapranno distinguere se è fantasia o realtà.

