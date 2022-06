Oroscopo Barbanera di giovedì 9 giugno: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Preparatevi a cambiare idea in merito a una situazione. Benvenuta all’elasticità, che è affine all’intelligenza, indispensabile per la crescita.

Toro (21/4 – 20/5) – Una combinazione di vari fattori contribuisce a mettervi di buonumore. Gratificazioni professionali, introiti inattesi e consensi in società.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Giovedì altalenante, però il lavoro rimane un punto fermo e la vostra capacità di tenere fede agli impegni assunti un buon lasciapassare.

Cancro (22/6 – 22/7) – Giornata sorridente con la Luna alleata di Mercurio che rende il partner espansivo e affettuoso. Giocate bene la partita, potete strappare promesse.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Ritmo sostenuto per quanto riguarda l’attività. Soddisfacente sotto il profilo della professionalità, che vi vale l’apprezzamento dei colleghi.

Vergine (24/8 – 22/9) – La Luna nel vostro segno è appoggiata da due astri di salda tenuta. Ben poco può l’azione irritante di Nettuno contrario, siete forti e motivati.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Non pretendete troppo, quando le circostanze non sono del tutto a favore. Seguite le indicazioni che la vita quotidianamente vi offre.

Scorpione (23/10 – 22/11) – La Luna in Vergine benevola e armonica a Plutone rimette le cose al loro posto. Un intuito lucido e penetrante rende possibile ogni traguardo.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – La Luna e Nettuno vi tengono inchiodati al dovere, alle prese con grane da risolvere. L’unica consolazione è che la dedizione sarà ben remunerata.

Capricorno (22/12 – 20/1) – In trigono a Mercurio e a Plutone, la Luna in Vergine ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l’opportunità di un viaggio “conciliatore”.

Acquario (21/1 – 19/2) – Giornata senza appoggi, ma fortunatamente anche senza detrattori. Tutta da inventare: a voi condurla nella direzione desiderata.

Pesci (20/2 – 20/3) – Benché aspetti favorevoli la rendano meno pungente del solito, la Luna di passaggio nella Vergine porta con sé qualche gatta da pelare.

