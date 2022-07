Oroscopo Barbanera di lunedì 11 luglio: le stelle del giorno scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.

Oroscopo Barbanera di lunedì 11 luglio: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Partirete con il piede giusto, considerata la Luna nel saggio Sagittario. Prenderete giuste decisioni dopo aver sentito i pareri dei membri della vostra famiglia.

Toro (21/4 – 20/5) – Grazie al sestile del Sole con Urano, potete guadagnare qualcosa in più e quasi in maniera inaspettata, così da potervi permettere una bella vacanza.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Per colpa di una battuta poco felice, potreste rischiare di rovinarvi la giornata. Occhio all’opposizione lunare! Non fatevi sopraffare.

Cancro (22/6 – 22/7) – Sfruttate la grande abilità organizzativa apportata dagli ottimi rapporti del Sole con Urano, per curare ogni dettaglio della festa per il vostro compleanno.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Con la perfetta sintonia lunare, il divertimento in vostra compagnia è assicurato. A meno che voi non vogliate prendere il sole… in silenzio.

Vergine (24/8 – 22/9) – Per via della dissonanza della Luna in Sagittario, potreste scontrarvi con qualcuno più testardo di voi. Dargliela vinta però… non sia mai!

Bilancia (23/9 – 22/10) – Il transito lunare in Sagittario rinnova il vostro entusiasmo che si era sopito. Bando a una domenica in pantofole, è proprio ora di uscire!

Scorpione (23/10 – 22/11) – Immaginazione, creatività e volontà saranno le vostre armi migliori per combattere le avversità di Saturno, che tra l’altro scompariranno presto.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – La schiettezza sarà amplificata dalla presenza della Luna nel vostro segno. Verrete chiamati a giudicare con imparzialità una situazione delicata.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Stamattina la capacità di coinvolgere gli altri e di portare alla fin fine acqua al vostro mulino è eccellente, per merito del sestile lunare con Plutone.

Acquario (21/1 – 19/2) – Al risveglio rimanete sulle vostre senza lasciarvi andare particolarmente, per via della quadratura della Luna con Saturno. Apritevi senza paura!

Pesci (20/2 – 20/3) – Approfittate di un ultimo regalino mattutino che la Luna in Scorpione in trigono con Nettuno vuole farvi, prima di proseguire per la sua strada.

