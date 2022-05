Oroscopo Barbanera di lunedì 16 maggio: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Il quadro astrale è davvero molto promettente. Sarete molto più motivati anche nelle imprese quotidiane e ne ricaverete maggiore soddisfazione.

Toro (21/4 – 20/5) – Con le stelle del cielo odierno, alcuni eventi inattesi vi spingeranno a riconsiderare e rinnovare con nuove modalità questioni da tempo stagnanti.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Marte in Pesci è malmesso: aspettatevi in giornata molteplici impegni. Con il partner siate affettuosi, non potete solo discutere e fare richieste.

Cancro (22/6 – 22/7) – A causa di Giove in quadrato, malgrado i vostri tentativi, per il momento non potrete sciogliere i nodi che vi impediscono di spiccare il volo come vorreste.

Leone (23/7 – 23/8) – Con Venere e Giove solidali, un rapporto complicato con un familiare potrebbe migliorare nel giro di poco tempo, se lo prenderete per il verso giusto.

Vergine (24/8 – 22/9) – Se non sarete più discreti, riservati e strategici, rischiate di cacciarvi in qualche guaio, dato che Mercurio avverso ci mette lo zampino.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Saturno è in trigono, ma Venere e Giove dall’Ariete sono nemici: tenete sempre bene in mente il detto che chi ben comincia è a metà dell’opera…

Scorpione (23/10 – 22/11) – Con Urano in opposizione, non riuscirete subito a capire, se un incontro imprevisto vi porterà felicità o al contrario vi complicherà ulteriormente la vita.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Siate accorti, Nettuno è contrario, e non fatevi ammaliare da promesse che sapete bene che non potrebbero essere verosimili perché troppo strabilianti.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Recentemente avete avuto forse troppo le mani bucate. Oggi fate un po’ di conti e limitate le spese dettate dall’impulso del momento.

Acquario (21/1 – 19/2) – Saturno che staziona nel segno forse vi farà accorgere che il più delle volte vi troverete a fare le cose più per dovere che per piacere.

Pesci (20/2 – 20/3) – Con il Sole in sestile a Nettuno, stanchi delle convenzioni, sceglierete amici a voi affini, che sapranno sostenere le vostre imprese.

