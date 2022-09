Oroscopo Barbanera di lunedì 19 settembre: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Forse la compagnia che avete scelto non è proprio quella più adatta per trascorrere la vostra domenica. Colpa della quadratura Luna-Giove.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Grazie al senso pratico del sestile lunare che vi agevola, montare l’ultimo mobile sarà un gioco da ragazzi. Non occorrono nemmeno le istruzioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La bianca Signora vi ha lasciato. Un lieve calo di entusiasmo è fisiologico, quando da attori, al centro della scena, divenite spettatori seduti in platea.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Una ricetta non è riuscita proprio alla perfezione, e già vi immaginate le critiche dei commensali. E se le vostre fossero paure inutili?

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Siate pronti ad appianare un piccolo fraintendimento. Comprate un dolce e donatelo alla persona con cui in passato avete avuto un alterco.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La Luna in Cancro favorirà l’espressione dei sentimenti. Se dovete dire qualcosa al partner o a qualcuno che per voi è importante, approfittatene!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – L’indiscrezione causata dalla quadratura lunare con Mercurio potrebbe darvi qualche piccolo problema. Non fatene subito un dramma, però.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Una bella gita fuori porta in compagnia di amici e della Luna in perfetta consonanza con il vostro segno. Avete una guida sicura e prudente.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Non è sempre facile far capire agli altri come la pensate su determinati argomenti, dato che non vi accontentate di condividere qualche post.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi non avete molta voglia di lavorare, a causa dell’Astro notturno in Cancro, e anche uscire a fare quattro passi vi sembra un’impresa titanica.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La sensibilità è un’arma a doppio taglio. Da una parte vi rende ricettivi all’ambiente e alle persone, dall’altra forse vi porta ad essere un po’ fragili.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Lo svago è assicurato dato che vivete un momento brillante. Vi mantenete attivi e in forma con un po’ di sano sport. O almeno… provateci!

Oroscopo Barbanera di lunedì 19 settembre: le stelle di domani scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.