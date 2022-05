Oroscopo Barbanera di lunedì 2 maggio: le previsioni di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Grazie a Mercurio amico, riuscirete a chiarire dei malintesi in famiglia e a prendere in mano le redini di una situazione che vi preme molto.

Toro (21/4 – 20/5) – Con la Luna complice di Marte e Urano, avrete finalmente l’idea giusta che vi aiuterà a realizzare un progetto a cui avete dedicato impegno e denaro.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Tenete d’occhio la bilancia. Giove vi contrasta dai Pesci: se mangiate molto e non fate sport, rischiate di mettere su peso. Cercate di controllarvi!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22/6 – 22/7) – La Luna e Venere sono bendisposte nei vostri confronti, sarete quindi più creativi e fantasiosi del solito. Anche l’affetto delle persone care vi riscalderà il cuore.

Leone (23/7 – 23/8) – A causa della Luna e di Saturno dispettosi, non criticate a priori l’operato di chi vi è accanto, scegliete anzi la via della comprensione e della collaborazione.

Vergine (24/8 – 22/9) – Per merito della Luna in Toro di oggi, potrete conquistare l’amore della persona che vi piace, con un fare puntuale, metodico e rassicurante.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23/9 – 22/10) – Saturno vi aiuta a consolidare le vostre posizioni: non tenterete tanto di cambiare gli eventi, ma di conservare quello che già possedete. Atmosfera stabile.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Urano vi ostacola: sentirete così la tentazione di mettervi in gioco e di sfidare il destino in più di un’occasione. Ma fatelo solo se siete con le spalle coperte.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Anche la giornata odierna per voi sarà un po’ agitata, decisamente di scarso riposo. Se qualcuno dovesse dimenticare una promessa, non prendetevela più di tanto.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22/12 – 20/1) – Venere in Pesci si pone in sestile a Plutone nel segno: sarete voi stessi a sorprendervi per la potenza dei sentimenti provati nei confronti della dolce metà.

Acquario (21/1 – 19/2) – Lasciate ora che siano gli altri a buttarsi nella mischia per ottenere quello che è loro dovuto. Voi avete già fatto abbondantemente la vostra parte.

Pesci (20/2 – 20/3) – Con la Luna alleata di Marte e Plutone in sestile, risolverete questioni lavorative in cui la posta in gioco è piuttosto alta. Gratitudine da collaboratori e capi.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di lunedì 2 maggio: le previsioni di domani proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.