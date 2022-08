Oroscopo Barbanera di lunedì 22 agosto: le stelle di oggi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ostacolati dalla Luna in Capricorno, non sarà facile far cambiare idea a un collega. Dovrete faticare il doppio per venire alla fine ascoltati.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Grazie all’appoggio della concreta Luna in Capricorno non vi farete intimorire e risponderete a tono anche agli interlocutori più ostici.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Quando i timori prendono il sopravvento, non è per niente semplice mantenere i nervi saldi, ma con un po’ di pratica, non sarà impossibile come sembra.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Essere sempre calmi e gentili è difficile, specialmente se avrete a che fare con collaboratori o amici che non sembrano ascoltare le vostre parole.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Il vostro compleanno si avvicina e ciò vi mette molta allegria e vi galvanizza. State già facendo una lista di tutto quello che vorreste ricevere?

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Se siete alla ricerca di un partner, buone le possibilità, per merito dell’arrivo di Venere nel vostro segno, a patto che siate sempre espansivi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – L’introversione apportata dalla quadratura lunare potrebbe essere un bel problema, se stavate cercando di ampliare i vostri orizzonti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Potete usare la vostra volontà, laddove le semplici speranze non hanno funzionato. La Luna nel solidale Capricorno vi tenderà una mano preziosa.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La tranquillità non fa al caso vostro. Finita un’avventura, non potete rimanere fermi ad aspettare per più di qualche manciata di minuti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Con la visita della Luna e per di più in sestile con Giove, vi reputerete subito molto fortunati tanto da tentare qualcosa non privo di azzardi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Se l’atmosfera è un po’ pesante per voi che necessitate di leggerezza, piuttosto che lamentarvi, contribuite a renderla più lieve con la fantasia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – L’armonia della Luna con Giove, che però è opposto a Venere, vi invita a evitare l’intemperanza. Andare d’accordo non è poi così complicato.

