Oroscopo Barbanera di lunedì 23 maggio: amore e lavoro segno per segno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Il munifico Giove, che prosegue il suo transito nel vostro cielo, continuerà a sostenervi con idee originali e realizzabili nel giro di poco tempo.

Toro (21/4 – 20/5) – Avrete tutte le carte in regola, grazie a decisione, precisione e pazienza, per risolvere le questioni pratiche ed economiche che vi assillano.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Nel pomeriggio, tenendo duro su certe posizioni, dovrete vedervela con le risposte poco gentili di un familiare che non condivide le vostre scelte.

Cancro (22/6 – 22/7) – Se imparerete a percepirli e a dare loro il giusto valore, vi accorgerete che anche i piccoli gesti quotidiani sono molto preziosi per voi.

Leone (23/7 – 23/8) – Nell’ambito lavorativo, con Saturno in opposizione dal segno dell’Acquario, qualche complicazione o ritardo saranno pure da considerare.

Vergine (24/8 – 22/9) – Urano vi è propizio, ma Nettuno è ostile. Attenti al vostro approccio alle cose, perché non sempre sarete in grado di coglierne appieno l’essenza.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Dopo un confronto chiarificatore con un collega, Mercurio e Saturno vi faranno comprendere di avere a fianco persone di cui potete fidarvi.

Scorpione (23/10 – 22/11) – A causa di Saturno contro, continuerete a vivere situazioni forse un po’ monotone e ripetitive, che appiattiscono ulteriormente il vostro solito tran tran.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Marte è in quadrato dai Pesci: la routine continuerà ad essere alquanto impegnativa. Sarete messi nella necessità di sacrificare momenti di riposo e tempi lenti.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Con Marte in sestile a Plutone, avrete l’opportunità di appoggiarvi a una personalità forte ed esperta per procedere produttivamente nella professione.

Acquario (21/1 – 19/2) – In mattinata avrete tutte le carte in regola, decisione, precisione e pazienza, per superare tutte le diverse difficoltà che vi preoccupano da tempo.

Pesci (20/2 – 20/3) – Il quadro stellare vi regalerà un pomeriggio un po’ agitato. Sarete coinvolti in un turbinio di emozioni che vi spingerà ad agire in modo impulsivo.

