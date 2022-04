Oroscopo Barbanera di lunedì 25 aprile: domani felicità e amore, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Oggi si scioglie ogni traccia d’insoddisfazione. Cambiando ambiente, aggiungete all’agenda contatti preziosi. Viaggiare regala stimoli nuovi.

Toro (21/4 – 20/5) – In aperto conflitto con Urano, la Luna in Acquario è causa di colpi di testa, eccessi e reazioni confuse. Per uscirne indenni, agite costruttivamente.

Gemelli (21/5 – 21/6) – A vostro favore gioca la Luna in Acquario. Una configurazione ottimale per invitare ospiti, approfondire rapporti, andare a caccia di prede amorose.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22/6 – 22/7) – Da un’amicizia che sembrava promettente derivano delusioni, ma forti di un buon equilibrio emotivo, vi rivolgerete a persone più piacevoli.

Leone (23/7 – 23/8) – Amore e affetti restano il filo conduttore, anche se la vostra imprevedibilità sconcerta chi vi vuole bene. In casa e in famiglia si brontola.

Vergine (24/8 – 22/9) – Oscillate fra l’entusiasmo e il disfattismo? Avete necessità di ancorarvi a solide basi: il lavoro, la famiglia e la dolce metà sono i vostri fermi puntelli.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23/9 – 22/10) – Che scossa positiva, il passaggio della Luna in Acquario! Avete davanti a voi una domenica ricca di sorprese e di contatti umani assai piacevoli.

Scorpione (23/10 – 22/11) – I vostri sforzi potrebbero essere vanificati dall’impazienza e dall’insicurezza. Ottimizzate l’organizzazione e non chiedete troppo a voi stessi.

Sagittario (23/11 – 21/12) – In controtendenza rispetto ai vostri desideri, l’amore va vissuto alla giornata. Per impegnarvi però, meglio aspettare di avere le idee più chiare.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22/12 – 20/1) – Non mettete da parte le vostre aspirazioni, nel giro delle amicizie e delle conoscenze potreste trovare qualcuno che vi aiuterà a realizzarle.

Acquario (21/1 – 19/2) – Disarmonica a Urano, la Luna accentua la vostra imprevedibilità. Reazioni eccentriche, atteggiamenti fin troppo originali vi procurano guai.

Pesci (20/2 – 20/3) – Una questione legale, fiscale o burocratica vi darà del filo da torcere, ma non potete evitare di affrontarla per risolverla definitivamente.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di lunedì 25 aprile: domani felicità e amore, ecco per chi proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.