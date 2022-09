Oroscopo Barbanera di lunedì 26 settembre: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Molto ricettivi grazie alla Luna in Gemelli, non vi perderete un istante dei momenti piacevoli trascorsi in compagnia delle persone amate.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Anche se i vostri piani potrebbero essere rivoluzionati dalle esigenze di qualcuno, la cosa non vi dispiace affatto, anzi, tutt’altro!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La vostra giornata è al top, con l’arrivo della Luna che si adopera per voi e la perfetta consonanza con Sole, Saturno e Marte. Che forza e vitalità!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cercate nuovi spunti in coloro che avete accanto, ma forse dovrete essere proprio voi a darne. Ciò che volete infatti è una vostra prerogativa.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Il progetto di qualcuno fa acqua da tutte le parti? Per fortuna voi risolvete ogni cosa con una brillante idea, pur se all’ultimo minuto.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Avete il dubbio che qualcuno abbia giocato con poca correttezza e che forse non avreste dovuto fidarvi tanto ciecamente. Non traete conclusioni affrettate.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se con la vostra metà nei giorni scorsi c’è stato un diverbio, ora avrete modo di recuperare, per merito dei trigoni lunari con il Sole e con Marte.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Vi hanno lasciati soli a preparare il pranzo domenicale? Poco male, deciderete il menu e le tecniche di preparazione come meglio credete.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Umore alterno per via dell’opposizione della Luna, ma voi non dategli peso più di tanto. Tra una battuta divertente e l’altra, la giornata passa in fretta.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Un pizzico di fiducia concessa al partner, e la complicità ritorna in un baleno. Il tempo libero trascorso insieme vi può aiutare già molto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Considerato il trigono lunare con Saturno, una vecchia situazione bloccata dalla timidezza finalmente si scioglie. Riuscite così a prendere il volo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Chi vi tira da una parte chi, invece, dall’altra. Presi tra due opposti, la scelta non è facile. Dovete ascoltare il cuore per non sbagliare.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Barbanera di lunedì 26 settembre: le stelle di domani scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.