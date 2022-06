Oroscopo Barbanera di lunedì 27 giugno: grande inizio settimana. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Tour de force lavorativo questo lunedì, così vuole la Luna stacanovista, anche se l’idea di rimanere incollati alla scrivania non vi alletta.

Toro (21/4 – 20/5) – Splendido inizio settimana con la Luna di Terra in armonioso trigono al segno. Un ribollire di intense emozioni vi tiene allegramente sulla corda.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Tutto quello che oggi intraprendete vi risulta faticoso, non che di fatto lo sia, ma avete una straordinaria attitudine a complicarvi la vita.

Cancro (22/6 – 22/7) – Coppia tranquilla, forse fin troppo, dovreste movimentare il trend delle vostre serate insieme escogitando qualcosa di nuovo, che vi dia slancio.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Lavoro e finanze sono il punto di forza della giornata: la sensazione di poter dominare gli eventi vi rafforza l’autostima e il self-control.

Vergine (24/8 – 22/9) – Ringalluzziti dalla Luna che transita nel vostro segno, vi credete padroni del mondo e delle situazioni, invece siete oltremodo influenzabili.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Lunedì senza sale. Rischiereste di perdervi nei meandri delle vostre elucubrazioni se non intervenissero il Sole e Mercurio a chiarirvi le idee.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Scalpitanti con Marte battagliero nel segno, avversato però dalla Luna potente allo zenit. Benone il lavoro, sostenuto da una volontà indomita.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Col giusto mix di poesia e concretezza, riuscite ad ottemperare agli impegni ritagliandovi tempo per i rapporti umani e qualche piacevole diversivo.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Al lavoro rendete bene, anche se forse il ruolo che ricoprite non fa per voi. Conoscete i vostri talenti e vi dispiace non poterli esprimere.

Acquario (21/1 – 19/2) – Pratica e rasserenante, la Luna in segno di Terra vi solletica con un bel trigono, risolvendo con piglio deciso tutte le vostre perplessità.

Pesci (20/2 – 20/3) – Sono i soliti amici, sempre disponibili, a darvi una mano oggi, consigliandovi per il meglio su un problemino di cuore o un guaio finanziario.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di lunedì 27 giugno: grande inizio settimana proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.