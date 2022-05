Oroscopo Barbanera di lunedì 30 maggio: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Con Marte congiunto a Giove, troverete lo spazio e gli strumenti giusti per uscire allo scoperto e battervi per quello che maggiormente desiderate.

Toro (21/4 – 20/5) – Vivendo questa giornata con una comitiva simpatica, in modo più leggero e finalmente libero da rigide programmazioni, vi sentirete subito meglio.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Avrete fiuto negli affari e vi concederete serenamente alcuni piaceri, come migliorare i comfort casalinghi, acquistare libri, viaggiare.

Cancro (22/6 – 22/7) – La Luna in Toro in sestile non riuscirà del tutto ad attutire l’effetto negativo di Giove. Avrete a che fare con un gran numero di impegni e situazioni stressanti.

Leone (23/7 – 23/8) – Dato che Venere vi ostacola, fate in modo che la comprensione prenda il posto della diffidenza che ultimamente sta disturbando la vostra coppia.

Vergine (24/8 – 22/9) – La Luna, Mercurio, Venere e Urano bendisposti, facendo leva sull’estro e sull’ingegnosità, porranno delle solide basi per realizzare idee di successo.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Marte vi infastidisce dall’Ariete: pur avendo sempre bisogno di tempo per decidere, vi sentirete pungolati e spronati ad agire con prontezza.

Scorpione (23/10 – 22/11) – A causa di Urano in opposizione, dovrete fronteggiare velocemente degli imprevisti, pur non avendo oggi l’elasticità necessaria per adeguarvi alle novità.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Dolci attenzioni e tanta passione saranno gli ingredienti giusti per trascorrere ore piacevoli tra le braccia del partner. Ottime prospettive d’intesa.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Grazie alla Luna in trigono a Plutone, porterete acqua al vostro mulino con un atteggiamento più aperto, comprensivo e usando l’arte della diplomazia.

Acquario (21/1 – 19/2) – Liberarvi dalla zavorra di quello che non amate più faciliterà l’andare incontro alle cose che, in questo momento, ritenete invece per voi prioritarie.

Pesci (20/2 – 20/3) – Per merito di Urano alleato, porterete a compimento i cambiamenti di cui c’è bisogno sul lavoro. Via libera a progetti con le tecnologie d’avanguardia.

