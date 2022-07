Oroscopo Barbanera di lunedì 4 luglio: le previsioni della giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – In questo lunedì difficilmente riuscirete a stare con le mani in mano. Il trigono lunare con Marte vi eccita e vi tiene non poco sulle spine.

Toro (21/4 – 20/5) – Avete bisogno di un po’ di riposo, complice anche la disarmonia mattutina della Luna nei vostri confronti. Staccare la spina dagli impegni vi farà bene.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Utilizzate con parsimonia il fascino concessovi dal sestile lunare con Mercurio, o potreste, vostro malgrado, cacciarvi in qualche guaio.

Cancro (22/6 – 22/7) – Prendere in mano le redini della situazione non è poi così difficile come vi era sembrato di primo acchito. Basterà che lo vogliate davvero.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Un po’ di gelosia all’interno della coppia, a causa dei bisticci fra la Luna e Saturno, ma per il resto la vostra giornata sarà entusiasmante.

Vergine (24/8 – 22/9) – Invece di restare da soli, perché non chiamate un vostro amico che non vedete da tempo per una rimpatriata? Farà piacere di sicuro a entrambi.

Bilancia (23/9 – 22/10) – L’inquietudine è passata, e con l’animo tranquillo potete dedicarvi a un piacevole lunedì di divertimento insieme agli amici e alla famiglia.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Via quel broncio dal viso, e mettetevi ai fornelli, per preparare qualche buon manicaretto, per rendere felici i componenti della famiglia.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Grazie alle ampie vedute donatevi in mattinata da una Luna benevola, conducete gli altri senza timore verso piccole eccitanti imprese. Che guida esperta!

Capricorno (22/12 – 20/1) – Qualcuno turba l’armonia del vostro lunedì, ma voi non vi fate affatto impensierire. Magari dovrete cambiare piano o strategia.

Acquario (21/1 – 19/2) – A parte un’iniziale timidezza per via dell’opposizione lunare a Saturno, andrete molto bene. Non fatevi assalire da paure infondate.

Pesci (20/2 – 20/3) – Lontani da telefono e social, avete voglia di passare un lunedì all’aria aperta. Una passeggiata in mezzo alla natura, perché no?

