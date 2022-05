Oroscopo Barbanera di lunedì 9 maggio: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – La Luna in Leone crea un luminoso trigono con Venere. Farete da pacieri in un litigio tra i membri della vostra famiglia e a trovare soluzioni valide per tutti.

Toro (21/4 – 20/5) – Attratti dalle novità, vi districherete anche se con un po’ di difficoltà. Selezionate quelle più valide, evitando di disperdere inutilmente energie e interessi.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Non ce la farete a portare a termine come volete tutti i programmi innovativi che avete in mente, ma quelli che vi premono di più saranno consolidati.

Cancro (22/6 – 22/7) – Non potete ostinarvi ad essere indulgenti con una persona perché temete che esca dalla vostra vita, mentre in realtà vi sta frenando nei vostri progetti…

Leone (23/7 – 23/8) – Approfittate dei disegni planetari di oggi per restituire l’antico smalto alla vostra relazione amorosa, qualora, negli ultimi tempi, avesse perso un po’ di verve.

Vergine (24/8 – 22/9) – Urano benevolo pretende che sul lavoro risolviate alcune questioni modificando metodi e strumenti: quelli fin qui usati non sono più così adatti.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Procedete con metodo e logica uniti al senso pratico. Insieme vi aiuteranno in modo efficace a risolvere e a rendere incisive le vostre iniziative.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Grazie a Giove alleato dal segno dei Pesci, potrete guadagnare abbastanza per pareggiare i conti e anche per togliervi qualche sfizio extra.

Sagittario (23/11 – 21/12) – È vero che Marte e Giove continuano la loro orbita offensiva, ma pian piano farete luce su alcune vecchie incomprensioni nell’ambito familiare.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Con Giove che vi protegge dal segno dei Pesci, le vostre ipotesi future di un’occupazione più gratificante potrebbero finalmente diventare realtà.

Acquario (21/1 – 19/2) – La Luna è opposta e Saturno congiunto: se oggi avrete voglia di lamentarvi di tutto, guardatevi intorno e vi accorgerete che c’è chi sta peggio di voi.

Pesci (20/2 – 20/3) – Spinti da Giove che transita insieme a Marte nel vostro cielo, potete fare un bel viaggio anche in terre lontane alla scoperta di culture differenti e interessanti.

