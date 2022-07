Oroscopo Barbanera di martedì 12 luglio: le previsioni della giornata scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.

Oroscopo Barbanera di martedì 12 luglio: le previsioni della giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Un piccolo colpo di fortuna, causato dalla Luna magnifica complice di Giove, vi toglierà dai pasticci in cui vi eravate cacciati senza rendervi conto.

Toro (21/4 – 20/5) – Nella pratica darete il meglio di voi, in questo periodo. Concentratevi sull’esperienza fatta e non avrete alcun problema che non saprete sbrogliare.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Con l’opposizione lunare a Venere, dovrete far fronte a insidie e a piccole incomprensioni nella sfera domestica. Occorre molta pazienza.

Cancro (22/6 – 22/7) – Mantenete la vostra posizione fino a un certo punto. Se alla fine della discussione comprendete di aver preso un granchio, allora cambiate parere.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – La passione si riaccende: cogliete al volo questa opportunità. Perché buttare alle ortiche tutte le attenzioni e le molte energie che avete messo in campo?

Vergine (24/8 – 22/9) – Con certe persone preferireste non provare neanche a discutere. Vi trovate di fronte a un muro di gomma, senza possibilità di scalfirlo minimamente.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Il sestile della Luna vi regalerà nuovi stimoli e nuovi ideali da seguire. Ma una volta decisa la meta, non cambiatela ogni due secondi.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Un lieve calo energetico vi fa sentire senza alcun spirito d’iniziativa. Incominciate dalle piccole cose quotidiane, e ritroverete lo slancio perso.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Anche se all’interno della coppia c’è qualche discussione animata, alla fine la consonanza lunare con Giove vi fa tendere per un rappacificamento.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Un momento di riflessione in più potrebbe essere d’obbligo, dovendo prendere una decisione che non riguarda soltanto voi personalmente.

Acquario (21/1 – 19/2) – Cavalcate l’onda del sestile della Luna, per poter esternare i vostri sentimenti. Se prima avevate qualche timore, ora troverete il coraggio.

Pesci (20/2 – 20/3) – Buone le opportunità lavorative, per chi è in cerca di un’occupazione. Tuttavia la mansione potrebbe non essere quella che desideravate.

