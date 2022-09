Oroscopo Barbanera di martedì 13 settembre: fantastica giornata per… Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cominciate la settimana a pieno ritmo, grazie al sestile lunare con Marte. Anche Saturno è dalla vostra parte e vi ricorda per tempo impegni importanti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non è sempre facile esprimere le vostre emozioni, ma almeno, prima di gettare la spugna, provateci! Dall’altra parte non c’è un muro invalicabile.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Con lo spirito di intraprendenza donatovi dagli ottimi rapporti della bianca Signora con Marte, sarete così incisivi da lasciare un segno indelebile.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Vi scontrate con la cocciutaggine di qualcuno. Meglio lasciar perdere e desistere, piuttosto che sprecare tanto fiato ed energie inutilmente.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Le idee, che la Luna in Ariete vi fa balenare in mente, sono quelle giuste per mettere in luce le vostre capacità, di fronte alle altre persone.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – In questo periodo, in compagnia di Venere, non è facile sentirvi dire di essere soddisfatti al cento per cento del vostro rapporto di coppia.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Sopperite all’opposizione lunare tirando fuori le vostre migliori aspirazioni. L’agognata meta vi sembra lontana? Forse dovete solo girare l’angolo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – L’operato altrui potrebbe non essere eccelso, ma le vostre critiche sono pesanti da digerire. Non ficcate il naso in affari che non vi riguardano.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ispirati dalla Luna in perfetta consonanza con il vostro segno, non vi fermate di fronte alle apparenze. Sapete come centrare facilmente l’obiettivo…

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Magari non ci guadagnerete granché o forse nulla. Ma un’attività benefica a favore del prossimo è di sicuro un buon investimento per il futuro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Con l’Astro notturno e Saturno a fare il tifo per voi, dimostrate grande lealtà con gli amici e tanta responsabilità con i vostri colleghi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Il desiderio di pace vi porta a fare un passo indietro, anche per quanto riguarda cose su cui in passato sareste stati molto più intransigenti.

