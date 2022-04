Oroscopo Barbanera di martedì 19 aprile: lavoro e amore alla grande. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Niente verrà a turbare l’atmosfera festiva. Programmi di gite fuoriporta, pranzi in famiglia e passeggiate nella natura vi vedono tranquilli e rilassati.

Toro (21/4 – 20/5) – Energia e voglia di utilizzarla per dare vita a occasioni divertenti, magari fuori dagli schemi. Alternative fantasiose al tradizionale picnic.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Opinioni diverse possono convivere, posizioni opposte possono venire integrate in una situazione dinamica, in cui c’è posto davvero per tutti.

Cancro (22/6 – 22/7) – Potete far festa con animo lieto, gratificati dalle simpatie che riscuotete. Comunicate e confrontatevi con i familiari con maggiore chiarezza.

Leone (23/7 – 23/8) – Oggi viaggiate su un binario a scartamento ridotto. Il Lunedì dell’Angelo si snoda tra una serie di contrattempi e intralci che vi sottraggono motivazione.

Vergine (24/8 – 22/9) – Stomaco ancora sottosopra forse per il fin troppo lauto pranzo pasquale. In questa fase convogliate i vostri pensieri sull’amore come scambio con gli altri.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Un clima sereno e rilassante all’altezza dei vostri desideri. L’importante è festeggiare con gli amici veri all’insegna dei valori tradizionali.

Scorpione (23/10 – 22/11) – In perfetta linea con la giornata, siete in un’onda fattiva, pronti a ricevere ospiti o a dare all’occorrenza una mano, se avete ricevuto un invito.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Il risveglio non disattende le vostre aspettative. Le vacanze nella mattinata procedono senza intoppi: siete tranquilli, rilassati e soddisfatti.

Capricorno (22/12 – 20/1) – L’atmosfera festiva e gioiosa non riesce a sottrarvi alle vostre elucubrazioni. Qualcosa vi turba, ma l’allegria di amici e parenti è contagiosa.

Acquario (21/1 – 19/2) – Nuvole temporalesche sulla vostra Pasquetta. La Luna in Scorpione solleva da sotto il tappeto la polvere di antichi timori e sospetti fuori luogo.

Pesci (20/2 – 20/3) – Lunedì dell’Angelo esaltante. La Luna solletica le emozioni accendendo desideri e sogni, grosse e belle novità da festeggiare con i vostri cari.

