Oroscopo Barbanera di martedì 19 luglio: giornata speciale, ecco per chi scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.

Oroscopo Barbanera di martedì 19 luglio: giornata speciale, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La seconda parte di questo lunedì sarà dominata dalla Luna che entra in casa vostra e comincia a bisticciare con Venere da stamattina in Cancro.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La responsabilità che dimostrate nel prendervi a cuore un progetto per il bene comune vi fa onore. Ora però non montatevi troppo la testa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Dovrete metterci più volontà per piegare gli eventi a vostro vantaggio personale. Tirate pazientemente acqua al vostro mulino, ma che faticaccia!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Non giungete a conclusioni affrettate, con Mercurio opposto a Plutone. Le intuizioni del trigono del Sole con Nettuno vi possono guidare al meglio.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – “Non tutte le ciambelle riescono col buco”, e se qualche iniziativa non è andata a buon fine, non è tutta colpa vostra. Fatevene una ragione.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Dovete trovare il giusto equilibrio tra due idee contrastanti. Iniziate con l’ascoltare attentamente tutto quello che la dolce metà vi racconta.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – State cercando una conferma dagli altri, ma prima di tutto le certezze devono essere le vostre. Non pretendete ciò che voi non potete dare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Iniziate la giornata con le intuizioni giuste, grazie alla Luna nei Pesci. Chi ben comincia è a metà dell’opera. Non fatevi fuorviare da nessuno.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La dissonanza lunare svanirà nel pomeriggio e potrete tornare a risplendere come prima. Nel frattempo vi accontentate di un posto dietro le quinte.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Dato che il sarcasmo o il cinismo esagerato di Mercurio in guerra con Plutone non vi fa onore, optate per un’altra tattica molto più sobria.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La cooperazione con i colleghi vi porterà molto presto a grandi soddisfazioni. Dividere oneri e onori non è mai stato così gratificante.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La congiunzione lunare con Nettuno vi porterà ad essere piuttosto elusivi. Fortuna però che Mercurio vi spronerà nella giusta direzione.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Barbanera di martedì 19 luglio: giornata speciale, ecco per chi scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.