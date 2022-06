Oroscopo Barbanera di martedì 21 giugno: giorno fantastico, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Di sollecitazioni, come di regola avviene quotidianamente, ce ne sono, ma immersi nel limbo della pigrizia, più o meno beatamente sonnecchiate.

Toro (21/4 – 20/5) – Clima speciale, sollecitato per voi dalla Luna in Pesci. Un incontro professionale si rivela proficuo e sancisce la nascita di un futuro sodalizio.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Luna malmostosa quella che fa capolino in cielo, foriera di una valanga di impegni straordinari. La consolazione è che sarete ben retribuiti.

Cancro (22/6 – 22/7) – Partita vincente oggi con la Luna in Pesci. Buoni affari da realizzare, puntando sulla simpatia con l’interlocutore che vi ha preso a benvolere.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Giornata che non toglie e non dà. Il filo conduttore del periodo rimane il lavoro, quello che vorreste cambiare o quello di cui siete alla ricerca.

Vergine (24/8 – 22/9) – Se per qualche ragione vi sentite nervosi, incanalate l’eccesso di energia nell’estro creativo. Staranno meglio gli altri e farà bene a voi per primi.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Per dare generosamente una mano a qualcuno in difficoltà, vi accollate un impegno extra e coinvolgete i vostri familiari nell’azione solidale.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Che bel momento vi regala la Luna! A farvi buon gioco anche Nettuno, che espande a macchia d’olio il vostro fascino e la vostra sensualità.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Atmosfera nebulosa con la Luna in Pesci. La grinta non vi sostiene e in un contenzioso in famiglia, stranamente subite senza passare al contrattacco.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Questo sì che è un martedì fortunato! Tutto quanto ha a che fare con la carriera, con i soldi fila via con il vento in poppa e il vostro pragmatismo gongola.

Acquario (21/1 – 19/2) – Giornata accettabile che non regala, ma neanche pretende. Unica consolazione lo shopping selvaggio, dove potete togliervi qualche sfizio.

Pesci (20/2 – 20/3) – La Luna nel vostro segno calca la scena con passo sicuro. I vostri sogni convergono tutti sul cuore, con un’amicizia che si trasforma in amore.

