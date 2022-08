Oroscopo Barbanera di martedì 23 agosto: le previsioni di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Forse l’oggetto appena acquistato aveva qualche difetto, oppure siete voi, avversati dalla Luna in Capricorno, che non avete letto bene le istruzioni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sarete dei veri maghi, grazie al trigono lunare con Urano e tirerete fuori mille idee dal vostro cilindro, stupendo innumerevoli ammiratori.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Prima di cercare altrove qualcosa o di ricomprarlo credendo di averlo perduto, fareste meglio a controllare attentamente in casa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Se avete agito senza discrezione, abbagliati dall’opposizione della Luna con Mercurio, ora faticherete il doppio a rimangiarvi le parole.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – In questo periodo raggiungerete il top della forma, per merito del Sole nel vostro segno. Occhio però, sia pregi che difetti saranno amplificati.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La pratica Luna in Capricorno vi permetterà di essere ancora più precisi e di meritarvi anche una lode, che desterà qualche invidia personale.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Il sole splende, ma un compito ingrato vi inchioda alla scrivania. Allora datevi da fare con più lena, per avere poi del tempo libero tutto per voi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – L’entusiasmo potrebbe essere la chiave vincente, se volete trovare un’occupazione. Mostrate il vostro lato migliore, in molti ne saranno abbagliati.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Meglio essere gratificati per ciò che fate, anche se non guadagnate una fortuna. La felicità vale molto più di un lauto conto in banca.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sopperite alle ombrosità di Plutone, con la vivacità di Urano e la fantasia di Nettuno, e non ci sarà situazione in cui vi sentirete bloccati.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Se le idee sono un po’ confuse, anche il risultato finale non potrà che essere caotico, ma con un progetto preciso e ordinato, farete un figurone.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Potrete prevedere in anticipo le mosse dei vostri avversari, così da prenderli in contropiede, grazie al sestile della Luna con il magico Nettuno.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Barbanera di martedì 23 agosto: le previsioni di domani scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.