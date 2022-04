Oroscopo Barbanera di martedì 26 aprile: momenti difficili in arrivo. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Lunedì complicato con la Luna e Plutone in rotta di collisione. Esigenti con voi stessi, giudicate gli altri con lo stesso metro di giudizio.

Toro (21/4 – 20/5) – Oggi l’attività di gruppo vi va stretta. Preferireste procedere per i fatti vostri, piuttosto che arrancare per tenere il passo delle altre persone.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Atmosfera decisamente positiva per ogni genere di situazione. Non mancheranno piacevoli sorprese, incontri, rapporti sociali fluidi e amicizie stimolanti.

Cancro (22/6 – 22/7) – Bloccata da Plutone, la Luna alimenta l’insicurezza. Un balsamo per il cuore arriva in serata: con il partner parlerete d’amore, svaghi e progetti.

Leone (23/7 – 23/8) – Buone le capacità organizzative e relazionali, da spendere per entrare in contatto con coloro che sono utili per le vostre ambizioni professionali.

Vergine (24/8 – 22/9) – La congiunzione Mercurio-Venere anima questa giornata, rendendola tenera e intrigante. L’amore parla forte e chiaro, e voi siete tutt’orecchi.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Un sacco di incombenze da mettere in pista. Plutone richiede trasparenza, metodo e precisione. Ordini superiori e regole che non condividete.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Per tutto il giorno lavorate alacremente, consci del fatto che il ferro va battuto finché è caldo. Comunicazioni e trattative, gli argomenti di oggi.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Luna odierna amicona, anche se la logica oggi si ritira nelle retrovie e la mente vola già verso altri lidi. Spese da controllare e contenere.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Malumore in famiglia, con il meteo in ripresa nel tardo pomeriggio. Rigidi ed esigenti, faticate ad accettare il punto di vista altrui.

Acquario (21/1 – 19/2) – Oggi i guai rimangono sullo sfondo, in prima fila ci sono le relazioni sociali, gli incontri, le soddisfazioni personali che coccolano l’amor proprio.

Pesci (20/2 – 20/3) – Mercurio e Venere allacciati in Toro rappresentano il meglio per quanto riguarda affetti, nuove conoscenze e lavoro. Tutto procede in modo fluido.

