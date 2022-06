Oroscopo Barbanera di martedì 28 giugno: le stelle di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Martedì pieno zeppo di incontri, contatti e novità. Ottimo inizio della settimana lavorativa, grazie a una carica che vi rende superproduttivi.

Toro (21/4 – 20/5) – Focalizzate l’attenzione sui rapporti interpersonali, sono fondamentali per il vostro benessere interiore. Entrate in relazione con spontaneità.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Studio e lavoro i leitmotiv odierni. Entrambi, condotti con intelligenza e con prontezza di riflessi, vi daranno grandi soddisfazioni.

Cancro (22/6 – 22/7) – Coltivate pensieri positivi, regalatevi un breve viaggio, qualcosa che desiderate da tempo, apritevi all’esterno, divertitevi. Non rimanete in casa!

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Giornata accattivante in compagnia della Luna e di Mercurio, vostri amici per la pelle. Creatività, fantasia e dialettica fluente: siete a cavallo!

Vergine (24/8 – 22/9) – Un senso di insoddisfazione alimenta la voglia di evasione. Di occasioni ne troverete a bizzeffe, ma potrebbero avere un gusto amarognolo.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Con quella maestria di cui siete dotati, ricomponete un dissidio fra parenti, riportando la pace e l’armonia con palese sollievo e gratitudine di tutti.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Anche se siete oberati di lavoro, fuggite dalla città: qualche ora a contatto con la natura darà allo spirito quel sollievo di cui ha bisogno.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Dall’amore alla carriera, tra imprevisti, intralci e colpi di scena, niente procede come vorreste, ma fortunatamente i familiari non vi abbandonano.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui potete fermarvi un attimo a raccogliere le idee, a recuperare le forze.

Acquario (21/1 – 19/2) – Notizie, inviti e nuove esperienze vi rendono dinamici. Incoraggiate la necessità di muovervi. Acquisti in libreria. Sorriso a prova di bomba.

Pesci (20/2 – 20/3) – “Il dubbio è l’inizio della saggezza” affermava Cartesio. Oggi che siete nel mezzo di un dilemma, farete molta strada sulla via della conoscenza.

