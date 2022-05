Oroscopo Barbanera di martedì 3 maggio: la giornata di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Venere porterà in serata una sferzata di vitalità nel ménage a due. Appianerete qualsiasi contrasto e vi godrete insieme ore indimenticabili.

Toro (21/4 – 20/5) – Con le stelle di oggi, non permetterete a nessuno di interferire nelle vostre decisioni e diventerete gli esclusivi protagonisti della vostra vita.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna, che si congiunge a Mercurio nel vostro cielo, renderà il pomeriggio più leggero e movimentato. Sarete cordiali e disponibili con nuovi conoscenti.

Cancro (22/6 – 22/7) – Grazie a Venere e Marte, la forma si prospetta buona, non costringetevi però a ritmi serrati e rispettate le pause di riposo che avvertite necessarie.

Leone (23/7 – 23/8) – La Luna in Toro vi stuzzicherà, ma ci penserà il pianeta dell’amore a creare quei momenti magici da vivere con tutto l’impeto emotivo che vi caratterizza.

Vergine (24/8 – 22/9) – Per colpa di Venere, Marte e Giove avversi, meglio non crearvi aspettative. Nuove conoscenze e opportunità sentimentali creeranno un’atmosfera piacevole ma fugace.

Bilancia (23/9 – 22/10) – In famiglia e nella professione, fate tesoro dei suggerimenti e dei preziosi consigli che vi verranno proposti da persone esperte e di lunga esperienza.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Con i vostri cari, essendo Urano contrario, tenderete a dare risposte poco meditate e giudizi affrettati a faccende delicate. Ascoltate critiche e consigli.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Marte in quadratura dai Pesci potrebbe farvi cadere in errori di valutazione, oppure suggerirvi mosse un po’ avventate nella carriera e negli affetti.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Con Urano e Plutone complici, vi verranno offerti contatti utili in ambienti nuovi. Avrete idee ed ispirazioni inedite: metterete a punto programmi arditi.

Acquario (21/1 – 19/2) – Nel pomeriggio, con la Luna in congiunzione a Mercurio, vivrete, con vecchi e nuovi amici, una situazione di reciproco sostegno e dedizione.

Pesci (20/2 – 20/3) – Con gli astri odierni, se volete dare più spessore al vostro legame amoroso, potrete farlo avviando nuove e più gratificanti modalità nel rapporto.

