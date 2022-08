Oroscopo Barbanera di mercoledì 10 agosto: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Tenete a bada l’ostinazione e il nervosismo, per non incrinare l’accordo con i colleghi e mandare a carte quarantotto un importante progetto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Grazie alla complicità lunare con Mercurio, potete contare su metodo e logica per spazzare via tutti gli ostacoli. La pazienza vi premia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La necessità di adattarvi a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso problema per voi, sempreché moderiate le aspettative.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Fatevi aiutare da un amico.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Lavorate con scioltezza e con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo: l’impazienza di raccogliere quanto seminato.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Con entusiasmo e grinta, affrontate doveri e oneri, e una volta tanto siete pronti a mettervi in gioco senza riserve. Progressi lenti, ma sicuri.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le difficoltà odierne. Difficili ma necessari chiarimenti con un familiare invadente.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sostenute dalla Luna in Capricorno, che vi rende brillanti e motivati, le vostre iniziative hanno innumerevoli chance per riuscire con successo.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Anche se per voi il denaro ha un valore relativo, vi farà piacere apprendere che dal fronte economico sono in arrivo notizie molto promettenti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cielo affollato come la tangenziale all’ora di punta. Nel lavoro Mercurio, vigile, assicura uno scorrimento veloce, ma in amore il caos è totale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – In attesa di vederci più chiaro, in amore a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, darete risposte evasive, lasciando all’altro l’iniziativa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Vi trovate nella condizione ideale per lavorare con profitto, per incontrare gli amici, per mettere la vostra sensibilità al servizio di un’azione concreta.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Barbanera di mercoledì 10 agosto: le stelle di domani scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.