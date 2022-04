Oroscopo Barbanera di mercoledì 13 aprile: importanti novità in arrivo. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Con la Luna in Leone, rafforzata dal corroborante apporto del Sole, la giornata è ideale per lo studio, le iniziative professionali e per fare dello sport.

Toro (21/4 – 20/5) – Risveglio a scarso rendimento, offuscato da qualche tensione. Comincerete a carburare nel pomeriggio, risolvendo con un colpo di genio i problemi.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Il mattino ha l’oro in bocca, sotto l’egida della Luna in Leone. I programmi di lavoro, le amicizie e l’amore procedono senza intoppi. Approfittatene!

Cancro (22/6 – 22/7) – State bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare di sotto il naso, sia per evitare dannosi passi falsi.

Leone (23/7 – 23/8) – Coraggio e passione non vi mancano, è il momento di concretizzare con lucidità e motivazione. Non fatevi bloccare da banali difficoltà.

Vergine (24/8 – 22/9) – L’attività procede spedita, anche se l’esperienza consiglia di non abbassare mai la guardia e di applicarvi con attenzione costante a ogni vostra faccenda.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Grande beneficiaria di un buon disegno astrale è la vostra immagine pubblica. Siete in forma, intrecciate relazioni interessanti con persone che contano.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Atmosfera sottotono, come di solito accade quando la Luna visita il segno del Leone. Possibili rimedi? Una giornata di riposo: tutto può attendere.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Calore, grinta ed energia non mancheranno, e per quanto riguarda studi, affari e viaggi, siete in una botte di ferro. Persino il partner cede le armi.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Nella professione siete attivi e determinati, ma ci sono progetti da rinviare per mancanza di tempo e di scarsa collaborazione da parte degli altri.

Acquario (21/1 – 19/2) – Potrebbe andare meglio, ma non va affatto male. La Luna vi rallenta, ma le prospettive sono rosee. Vi gettate alle spalle ogni genere d’incertezza.

Pesci (20/2 – 20/3) – Affari e lavoro vi vedono bendisposti e intraprendenti, ma riorganizzate le idee o rischiate passi falsi. Nei sentimenti valorizzate ciò che avete.

